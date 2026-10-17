В Киевской области прокурор сбил пешехода и скрылся с места происшествия: 36-летний пострадавший скончался. Фото

Вечером 15 октября 2026 года вблизи поселка Ставище в Киевской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля Renault, который оказался сотрудником Офиса Генерального прокурора, совершил наезд на пешехода, после чего скрылся с места происшествия.

Жертвой ДТП стал 36-летний местный житель. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Подробности аварии

Утром 16 октября у автодороги М-05 возле остановки общественного транспорта обнаружили тело погибшего. В тот же день, 16 октября, правоохранительным органам стало известно о причастности к аварии высокопоставленного сотрудника прокуратуры.

В ведомстве утверждают, что прокурор самостоятельно обратился в правоохранительные органы и признал свою причастность к совершению ДТП. Он указал местонахождение автомобиля Renault, на котором был совершен смертельный наезд.

На момент совершения аварии прокурор находился в отпуске по уходу за ребенком и служебные обязанности не выполнял. Фигурант задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Дальнейшие процессуальные шаги

В настоящее время расследование находится на активной стадии. Правоохранительные органы готовят следующие процессуальные решения:

Готовится официальное уведомление по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего).

Следствие будет ходатайствовать перед судом об аресте подозреваемого. Прокурору может грозить всего до 8 лет тюрьмы.

Прокурор сбежал с места ДТП. Источник: Прокуратура Украины

Мужчина погиб на месте аварии. Источник: Прокуратура Украины

Не понесли наказания после ДТП

Проблема ответственности украинских политиков, в частности народных депутатов и представителей силовых структур, за дорожно-транспортные происшествия уже долгие годы остается в центре общественного внимания. На практике резонансные аварии с участием высокопоставленных лиц нередко завершаются тем, что виновники избегают реального наказания, используя свой статус, судебные затяжки или процессуальные лазейки.

В июле 2021 года в дорожную аварию попал народный депутат Александр Юрченко. Находясь за рулем своего автомобиля, парламентарий столкнулся с другим транспортным средством, а по результатам проведенного теста у него в организме обнаружили наркотические вещества. Спустя несколько дней Юрченко заявил о подделке анализов, а впоследствии суд Львова оправдал нардепа и признал недействительным тест на наличие наркотиков.

В марте того же 2021 года в ДТП попал Александр Дубинский. По предварительным данным, его автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной. Несмотря на аварийную ситуацию, все стороны дорожного конфликта на момент происшествия были трезвыми, и инцидент не привел к серьезным правовым последствиям или наказаниям.

Без реального наказания или жестких санкций завершались и многие другие дорожные инциденты с участием парламентариев прошлых лет. В конце 2018 года в аварию попал Сергей Лещенко, в машину которого во время аварийной остановки въехал грузовик. Аналогично обошлось без судебных преследований народных депутатов в случаях, когда их автомобили сталкивались из-за того, что другие участники движения не предоставляли им преимущества на дороге.

Власти не несут наказания на ДТП. Источник: Слово і Діло

Напомним, в Ровенской области автомобиль Opel сбил 8-летнего мальчика, ехавшего на велосипеде. Ребенок получил тяжелые травмы и через несколько дней скончался в больнице.

Как писал OBOZ.UA, в Черкасской области в результате столкновения легкового автомобиля с автокраном погибли два человека. Авария произошла на трассе Киев – Одесса вблизи села Тихий Хутор Уманского района. Водителю автокрана сообщили о подозрении по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего гибель нескольких человек.

Также OBOZ.UA отмечал, что регулярные трагические ДТП в Украине с участием мажоров, пьяных водителей или систематических нарушителей ПДД часто заканчиваются смехотворными приговорами. За совершенные на дорогах смерти людей виновники аварий получают откровенно ничтожные приговоры, которые общественность считает издевательскими.

К слову, в Верховной Раде 16 сентября провалили голосование за законопроект об усилении ответственности за превышение скорости. Народные избранники не смогли набрать необходимое количество голосов, чтобы повысить штрафы на грубое нарушение ПДД.