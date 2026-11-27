В Киевской области поезд насмерть сбил 62-летнюю женщину. Подробности трагедии

В Фастовском районе Киевской области пассажирский поезд сбил 62-летнюю женщину. К сожалению, пострадавшая от полученных травм погибла на месте.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Все обстоятельства трагического случая установят следователи.

Что известно

По словам правоохранителей, в четверг, 26 ноября, им поступило сообщение от дежурной сотрудницы о том, что в Фастовском районе в пределах остановочной платформы Мотовиловка произошла трагедия.

Трагедия произошла на станции Мотовиловка. Источник: Google Maps

Предварительно было установлено, что под колесами пассажирского поезда сообщением "Рахов-Киев" погибла 62-летняя местная жительница.

"Известно, что она переходила железнодорожные пути в неустановленном месте. Машинист подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, однако, к сожалению, избежать трагедии не удалось. От полученных травм гражданка умерла на месте происшествия", – добавили в пресс-службе.

Пассажирский поезд насмерть сбил женщину. Источник: Полиция Киевской области

По факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта, повлекшего гибель человека (ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины), начато досудебное расследование.

Трагедии на железной дороге

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Как сообщал OBOZ.UA, в Бучанском районе Киевской области пассажирский поезд сбил 17-летнего парня. К сожалению, от полученных травм подросток погиб на месте.