В Киевской области после ночной атаки РФ повреждены частные дома, церковь и школа: подробности

Ночью на 4 октября российские войска вновь атаковали Киевскую область. Последствия вражеских ударов зафиксированы в Бориспольском районе.

Повреждения от российских обстрелов получили шесть частных домов, церковь, школа и медицинское учреждение. Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.

Что известно о последствиях ночных ударов врага по Киевской области

Этой ночью от вражеского террора пострадала Бориспольщина. В районе зафиксированы разрушения.

В результате ударов вражеских БПЛА, по данным ОВА, повреждены шесть частных домов, автомобиль, церковь, здание начальной школы, кафе и медицинское учреждение.

"В зданиях выбиты окна и повреждены двери. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Россия атаковала склады в Гостомеле. Пострадали люди, среди них – ребенок.

Кроме того, войска РФ нанесли удар по Северному мосту в Киеве.