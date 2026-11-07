В Киевской области был нанесен удар по подстанциям, которые соединяют Ровенскую и Хмельницкую АЭС с Киевом и центром Украины – Зеленский

Во время ночной массированной атаки Россия повредила в Киевской области подстанции, которые соединяют Ровенскую и Хмельницкую АЭС со столицей и центральными областями. Всего враг выпустил по Украине 172 дрона и 36 баллистических ракет.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил президент Владимир Зеленский. Он добавил, что основной целью удара стала энергетическая инфраструктура.

РФ "готовится" к переговорам

"К трехсторонним переговорам Россия готовится, запуская баллистику по украинской критической инфраструктуре. Где позволяет ситуация с безопасностью, продолжаются ремонтные и спасательные работы в пострадавших регионах. Атака была комбинированной, всего россияне применили 172 дрона и 36 баллистических ракет, и все ракеты – по Киеву и области. Главная цель удара – снова энергетика", – отметил глава государства.

Последствия российской атаки

Последствия российской атаки

Сейчас в столице остается сложная ситуация с электричеством, водой и теплом. Также в результате действий врага повреждены жилые дома, Северный мост, частично разрушен детский сад.

"В Киевской области был удар по подстанциям, которые соединяют Ровенскую и Хмельницкую АЭС с Киевом и центральными регионами Украины", – добавил президент.

Последствия российской атаки

Последствия российской атаки

Повреждения энергетических подстанций также зафиксировали в Винницкой, Житомирской, Ровенской, Харьковской и Днепропетровской областях. Всего, кроме столицы, под российскими ударами оказались еще 12 регионов. В результате атак ранения получили девять человек, в том числе ребенок.

Последствия российской атаки

Последствия российской атаки

Последствия российской атаки

Украина нуждается в помощи Вашингтона

По словам Зеленского, Украина продолжает противодействовать российскому террору и восстанавливать поврежденную инфраструктуру, чтобы обеспечить прохождение зимы. Однако, подчеркнул он, на фоне усиления российских атак важно не оставлять страну без международной поддержки. Украина рассчитывает на более активную помощь со стороны США и большее внимание к ситуации со стороны американского Конгресса.

"Важно, чтобы поддержка Украины оставалась среди приоритетов американской политики. Рассчитываем на единство обеих партий в вопросах безопасности, поддержки Украины, осуждения российской агрессии и усиления санкционного давления на Путина. Решительность и последовательность Америки в поддержке Украины имеют большое значение для приближения мира", – подытожил президент.

Последствия российской атаки

Последствия российской атаки

Напомним, вечером 6 ноября российские войска ударили по Киеву баллистическими ракетами. В столице прогремела серия взрывов. Также, по данным властей, Киевская область тоже подверглась атаке. В ночь на 7 ноября в регионе снова было громко.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 7 ноября российские войска атаковали Винницкую область. Под ударами оказались объекты энергетической инфраструктуры региона. Пострадала женщина, ее госпитализировали в тяжелом состоянии.