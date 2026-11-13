Готовил удар по ВСУ и гражданским объектам Киева: СБУ с поличным задержала агента РФ. Фото

Сотрудники СБУ задержали с поличным еще одного российского агента. Злоумышленник готовил новый ракетно-дроновый удар по подразделениям Сил обороны и гражданским объектам Киева.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Что известно

"Контрразведка Службы безопасности разоблачила в Киеве еще одного российского агента. Им оказался завербованный врагом житель Черкасской области, который пытался скорректировать атаку РФ по местам расположения подразделений Сил обороны Украины и объектам гражданской инфраструктуры в Киеве", – говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленника задержали с поличным, когда он сфотографировал расположение одного из подразделений Вооруженных сил и сообщил об этом куратору из РФ. В дальнейшем он должен был передать российскому спецслужбисту это фото с координатами. Проверяется версия, что враг планировал запустить по этому объекту один из своих дронов.

СБУ задержала агента РФ с поличным. Источник: СБУ

Кроме того, вражеский агент планировал отслеживать и сливать геолокации нескольких автозаправочных станций и почтовых терминалов столицы Украины.

Сотрудники СБУ сорвали планы врага – как выяснило расследование, враг привлек мужчину к сотрудничеству еще до начала полномасштабной войны, когда он работал дальнобойщиком и периодически ездил в РФ. После вербовки его перевели в "режим ожидания", а недавно с ним связался российский спецслужбист.

Для конспирации разведывательных вылазок агент брал с собой сожительницу, которую использовал "втемную", чтобы со стороны все выглядело как обычные прогулки семейной пары.

Подозреваемому грозит пожизн... Источник: СБУ Развернуть

Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины). Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ задержали корректировщика российских атак по киевским ТЭЦ. Кроме того, по информации следствия, злоумышленник разведывал для врага места расположения ремонтных баз Сил обороны.