Глубокая воронка и посеченные шрапнелью стены университета: последствия атаки РФ по Киеву. Фото и видео

Вечером в понедельник, 26 октября, Россия нанесла очередной удар баллистикой по Киеву. В результате обстрела в Деснянском районе Киева были повреждены, в частности, здания корпуса одного из университетов.

Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло. К сожалению, в результате атаки есть пострадавшие.

Что известно

Так, 26 октября Россия нанесла очередной террористический удар баллистикой по столице Украины. В результате атаки в Деснянском районе Киева повреждены здания корпуса одного из университетов, общежитий и расположенных рядом жилых домов.

Посеченные шрапнелью стены,... Источник: Андрей Жигайло Развернуть

Воронка на месте попадания российской ракеты. Источник: Андрей Жигайло

Воронка на месте попадания российской ракеты. Источник: Андрей Жигайло

Обломки российской ракеты. Источник: Андрей Жигайло

Во дворе учебного заведения, куда попала вражеская ракета, образовалась воронка, а шрапнель, которой была начинена вражеская баллистическая ракета, посекла стены зданий и расположенный рядом забор.

Посеченные шрапнелью стены,... Источник: Андрей Жигайло Развернуть

Посеченные шрапнелью стены,... Источник: Андрей Жигайло Развернуть

Посеченные шрапнелью стены,... Источник: Андрей Жигайло Развернуть

Посеченные шрапнелью стены,... Источник: Андрей Жигайло Развернуть

Также произошло попадание в легковой автомобиль неподалеку от одной из станций метро, а осколками ракеты посекло и повалило деревья рядом.

Также произошло попадание в... Источник: Андрей Жигайло Развернуть

Также произошло попадание в... Источник: Андрей Жигайло Развернуть

Также произошло попадание в... Источник: Андрей Жигайло Развернуть

Что предшествовало

Вечером в понедельник, 26 октября, российские войска ударили по Киеву баллистическими ракетами, прогремела серия взрывов. К сожалению, есть пострадавшие и погибшая.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-террорист РФ в ночь на вторник, 27 октября, снова нанесла очередной удар по Киеву. В результате атаки временно ограничена работа "зеленой" линии метро и перекрыто движение по Южному мосту, что вызвало транспортный коллапс.