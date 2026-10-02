"Очень любил мотоциклы": появились подробности о 14-летнем мальчике, погибшем в результате удара РФ по Вышгороду. Фото

30 сентября Россия ударом по жилому дому в Вышгороде убила 14-летнего Илью Гончарова. Его тело спасатели нашли под обломками дома, родители и сестричка мальчика выжили.

При жизни Илья очень любил мотоциклы, поэтому семья просит местных мотоциклистов приехать на прощание с ним 2 октября. О невинной жертве российского террора рассказали на странице в Facebook "Их убила Россия".

Что известно об убитом Россией Илье Гончарове

В сообщении отмечается: погибший мальчик и его семья переехали в Киевскую область из Сумской. Родители Ильи надеялись, что так спасут детей от постоянных российских обстрелов, которыми враг терроризирует Сумскую область практически непрерывно.

Однако россияне добрались до семьи и в Вышгороде.

Ночью 30 сентября оккупанты нанесли удар по дому, в котором проживала семья. Родители, Павел и Елена, а также их дочь Лиза после удара выжили. А вот Илья оказался под завалами. Травмы, полученные 14-летним мальчиком, оказались несовместимыми с жизнью.

Дом, где жил Илья, после российского удара Источник: instagram.com/marynailsm

Родные мальчика рассказывают: его самой большой страстью была мототехника.

Илья Гончаров Источник: instagram.com/marynailsm

"Наш мальчик Илюша очень любил мотоциклы. Он просто жил ими. Начинал с мопеда, потом у него были Viper, Shineray. Он очень заботился о каждом своем мотоцикле, ухаживал за ними, берег их и постоянно мечтал о Kawasaki", – цитируют слова тети Ильи Марии в "Их убила Россия".

Родные убитого Россией мальчика обратились с просьбой к местным мотоциклистам и байкерам.

"Мы хотим проститься с Илюшей так, как ему было бы близко к сердцу. Очень просим всех, у кого есть мотоцикл и есть возможность приехать, присоединиться к нашей церемонии прощания. Когда мы будем опускать Илюшу в могилу, мы хотим, чтобы рядом были мотоциклы – чтобы они газовали и сигналили. Возможно, для кого-то это просто мотоцикл. А для Илюши это была целая часть его жизни. Будем очень благодарны каждому, кто сможет проводить нашего мальчика в последний путь", – просят родные убитого Россией подростка.

Мальчик погиб под завалами Источник: instagram.com/marynailsm

Прощание с Ильей состоится 2 октября в Вышгороде. В 12:00 начнется служба в церкви на проспекте Шевченко, 5А. Через час Илью похоронят на новом кладбище на улице Шолуденко.

Скриншот сообщения

Как сообщал OBOZ.UA, в результате атаки РФ на Вышгород погиб сотрудник оборонной компании Fire Point, члены его семьи находятся в больнице в тяжелом состоянии.