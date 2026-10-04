Часть Киева осталась без горячей воды после новой атаки: что известно
Реактивный дрон-камикадзе.
Источник: ua.depositphotos.com
Утром 4 октября российская террористическая армия нанесла очередной удар по Киеву. В результате обстрела повреждена тепломагистраль.
В Деснянском районе временно не будет горячей воды. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
Последствия новых ударов
По информации киевского городского головы, в результате вражеского удара повреждена тепломагистраль. В связи с этим в Деснянском районе временно будет прекращено горячее водоснабжение. Кличко заявил, что ремонтные бригады будут работать над восстановлением горячего водоснабжения.
Также путинские войска в очередной раз атаковали Северный мост в столице. В результате удара повреждено дорожное полотно. Очевидцы также сообщали о пожаре на мосту.
За несколько часов до этой атаки россияне в Киеве ударили дронами по левому берегу. В Днепровском районе обломки БПЛА упали на открытой территории у дороги.
По информации мониторинговых каналов, российские войска применили для удара по Киеву гибрид реактивных ударных беспилотников и крылатой ракеты S8000 "Бандероль".
Как сообщал OBOZ.UA, первый удар по Северному мосту враг нанес накануне, 3 октября. Тогда были пострадавшие.
В течение двух дней до этого россияне атаковали Южный мост: по нему нанесли четыре удара. Сейчас движение по этому мосту перекрыто.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!