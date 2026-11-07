Возле дома воронка, наполненная кипятком, и уничтоженный уникальный детсад: последствия атаки РФ на Киев. Фото и видео

В ночь на 7 ноября Россия нанесла очередной террористический удар по Киеву. В результате вражеской атаки, в частности, в Соломенском районе повреждены пятиэтажный дом и здания детского сада.

Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло. На месте продолжают работать экстренные службы.

Что известно

Так, в результате очередной террористической атаки РФ в Киеве в ночь на 7 ноября разрушениям подвергся жилой пятиэтажный дом в Соломенском районе. Российская баллистическая ракета упала прямо рядом с домом, повредила коммуникации, а образовавшаяся на месте воронка наполнилась кипятком.

Последствия очередной террор... Источник: Андрей Жигайло Развернуть

Последствия очередной террор... Источник: Андрей Жигайло Развернуть

В результате этого уничтожена квартира на первом этаже, а верхние – повреждены. Также под взрывную волну попал автомобиль рядом – его почти полностью засыпало землей, а также снесло здания на территории соседнего детского сада.

Последствия очередной террор... Источник: Андрей Жигайло Развернуть

Последствия очередной террор... Источник: Андрей Жигайло Развернуть

Последствия очередной террор... Источник: Андрей Жигайло Развернуть

Сейчас на месте происшествия работают экстренные и коммунальные службы.

К сожалению, также в Соломенском районе российской баллистической ракетой был уничтожен детский сад – единственный в Киеве, в котором был детский бассейн. Здесь обучалось около 50 детей.

Вражеской баллистической рак... Источник: Андрей Жигайло Развернуть

Вражеской баллистической рак... Источник: Андрей Жигайло Развернуть

Вражеская баллистическая рак... Источник: Андрей Жигайло Развернуть

Вражеская баллистическая рак... Источник: Андрей Жигайло Развернуть

Вражеская баллистическая рак... Источник: Андрей Жигайло Развернуть

Вражеской баллистической рак... Источник: Андрей Жигайло Развернуть

Вражеской баллистической рак... Источник: Андрей Жигайло Развернуть

Вражеской баллистической рак... Источник: Андрей Жигайло Развернуть

Вражеской баллистикой был ун... Источник: Андрей Жигайло Развернуть

Ракета прилетела в эту локацию около 3:00. Ранее заведение уже было повреждено, в частности, в здании выбило окна. На этот раз ракета упала между корпусами, уничтожила здание, двор, а взрывной волной выбило окна и двери в соседних домах.

Что предшествовало

Вечером в пятницу, 6 ноября, российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами. В столице прозвучала серия взрывов. Также, по данным властей, соседний Броварский район подвергся атаке БпЛА. В ночь на 7 ноября в регионе снова было громко.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский сообщил, что страна-агрессор Россия готовит новый удар по Украине. По данным разведки, враг планирует атаковать энергетику, мосты через Днепр и гражданскую инфраструктуру.