Без матери остались двое детей: появились подробности о женщине, которую Россия убила ударом по Ирпеню. Фото

В Ирпене Киевской области российская террористическая армия убила 32-летнюю женщину. У нее остались двое маленьких дочерей пяти и семи лет.

Российская ракета полностью уничтожила дом, где проживала семья. О трагедии в Facebook сообщила сестра погибшей Елена.

Подробности трагедии

Путинская армия нанесла групповой ракетный удар по Ирпень утром 19 октября. Вследствие обстрела 32-летняя Людмила, которая воспитывала маленьких дочерей, были у3бита.

"Сегодня произошла страшная трагедия. В результате обстрела погибла моя сестра, а наш дом сгорел дотла. Мы потеряли родного человека и все, что имели", – рассказала сестра погибшей.

Россияне убили мать двух детей. Источник: Facebook / Olena Djebar

Оккупанты убили женщину в Ирпене. Источник: Facebook / Olena Djebar

Городской голова Ирпеня Александр Маркушин рассказал, что семья убитой женщины открыла сбор для помощи осиротелым детям. Также семью можно поддержать передачей вещей и другой помощью. По этому вопросу мэр призвал обращаться к Алле, которая поддерживает связь с семьей: +380 50 216 99 59.

"Прошу все благотворительные и правозащитные организации отреагировать на террор россиян. Посмотрите, что они делают с нашими семьями. Они уничтожают дома и предприятия. Они оставляют детей сиротами, разрушают семьи. Хватит быть озабоченными, сколько можно? Призываю документировать эти преступления, требовать ответственности России и помогать пострадавшим", – говорится в обращении мэра.

Уничтоженный дом. Источник: Facebook / Александр Маркушин

Последствия террора. Источник: Facebook / Александр Маркушин

Враг атаковал ракетой. Источник: Facebook / Александр Маркушин

Как писал OBOZ.UA, ночью 18 октября российские войска тоже атаковали Запорожье. В результате попадания в дом погибла молодая женщина, еще двое гражданских, в том числе ребенок, получили ранения. Повреждены две многоэтажки, учебное учреждение и почти два десятка частных автомобилей.

Напомним, в Новой Водолаге в Харьковской области российский беспилотник нанес удар по центральному парку, где находились семьи с детьми. Число погибших и пострадавших увеличивалось после первых сообщений об ударе.