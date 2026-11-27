Без отца остались дочь и сын: появились подробности о мужчине, которого РФ убила ударом по Киевской области

Во время одного из последних ударов по Киевской области Россия убила уроженца Донецка Юрия Василенко. Он был вынужден вместе с семьей покинуть родной город из-за российской оккупации еще в 2014-м.

В 2022-м, уже в Киевской области, мужчина пережил российский плен, тогда ему удалось выжить. О погибшем рассказал Ярослав Москаленко, депутат Верховной Рады 8-го созыва, владелец компании "Синтез", где работал Юрий.

Что известно об убитом Россией Юрии Василенко

В воспоминаниях тех, с кем сводила его судьба, Юрий Василенко останется человеком, который всегда сохранял необыкновенное спокойствие и демонстрировал исключительную порядочность.

Юрий Василенко

"Очень классный парень. Профессиональный, порядочный, системный, взвешенный и чрезвычайно спокойный. Родился в Донецке. В 2014 году оставил родной дом, бизнес и вместе с семьей переехал в Днепр. Пришел работать в наше общество "СИНТЕЗ" водителем и оставался частью нашей команды до сегодняшнего дня", – написал Москаленко 25 ноября.

В 2022 году Россия снова дотянулась до Юрия – на этот раз в Киевской области: он попал под российскую оккупацию, когда находился на территории Дымерской ОТГ.

"Пережил плен, но после освобождения сразу вернулся к работе. Позже перевез из Днепра в Киев жену и дочь с сыном, обустроив здесь постоянную жизнь. Он сказал нашему коммерческому директору, что будет с нами до конца… И сегодня Юры не стало. Он погиб на рабочем месте, находясь в автомобиле нашей компании, в результате вражеской атаки "Шахеда" на юге Киевщины. Еще вчера Юра был на базе – веселый, улыбчивый, спокойный. А сегодня его уже нет… Трудно осознать и принять эту потерю. Мы потеряли не просто работника, а надежного, порядочного человека, настоящего товарища, который оставался верен своей команде при любых обстоятельствах", – написал Москаленко.

У Юрия остались жена, дочь и сын.

Скриншот сообщения

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 25 ноября российские войска атаковали Белую Церковь в Киевской области. Помимо критической инфраструктуры, под ударами врага оказались строительный гипермаркет "Эпицентр", "Новая почта" и другие гражданские объекты.

В результате атаки погиб человек.