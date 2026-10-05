Отец четверых детей: в сети рассказали о мужчине, которого Россия убила ударом по Киеву. Фото

В результате удара войск РФ по Столичному рынку под Киевом погиб гражданин Азербайджана Аббас Аббасов. 47-летний мужчина работал на рынке.

У погибшего остались жена и четверо детей. Смерть азербайджанца подтвердили в Министерстве иностранных дел Азербайджана, воспоминаниями об отце поделилась дочь Аббаса Аббасова Айша.

Что известно об убитом Россией Аббасе Аббасове

Удар, в результате которого на Столичном рынке погибли люди, Россия нанесла около 21:30 27 сентября.

Этот удар оборвал жизнь 47-летнего азербайджанца Аббаса Аббасова.

Аббас Аббасов с младшим сыном. Источник: yaneznay__da / Instagram

Его дочь написала пронзительный пост-воспоминание об отце.

"Такого щедрого, невероятно доброго, скромного и верного человека, как он, я не знаю. Он никогда, НИКОГДА не жалел своих денег и времени на других, даже если это были "чужие"; он помог стольким ребятам и мужчинам устроиться на работу, что они до сих пор его вспоминают, ведь если бы не он, они никогда бы не достигли того, что имеют. Он был очень уважаемым человеком среди коллег и родственников, я впервые видела, как традиционные кавказские мужчины рыдали… за ним", – рассказала 21-летняя девушка.

Аббаас Аббасов с семьёй. Источник: yaneznay__da / Instagram

Она рассказала, что отец происходил из многодетной семьи, у него было девять родных братьев и сестер. Семья жила очень бедно, поэтому Аббас, создав собственную семью, делал все, чтобы его жена, дочь и трое сыновей ни в чем не нуждались.

В последний день своей жизни, по словам Аиши, ее отец побывал на поминках еще одного азербайджанца, убитого Россией.

"В тот же день он был на поминках своего знакомого, Акифа Акперова, который также погиб в результате удара дрона на Жулянах. Ему было так грустно, что этот человек так и не увидит, как растут и становятся счастливыми его дети. Как и сам он не увидит мой выпуск в этом году, как малой пойдет в первый класс в сентябре. Те секунды, когда я на видео увидела, как ОН лежит после обстрела... я даже не знаю, как это назвать, я просто сломалась. Он так любил нас всех, дал нам жизнь... Наша опора, он так мечтал дать нам ту жизнь, которой у него не было", – написала девушка.

Аббас Аббасов с сыновьями. Источник: yaneznay__da / Instagram

Она также выразила соболезнования семье убитого вместе с ее отцом коллеги, которого Аиша назвала "дядя Саша".

"Такой же светлый, добрый и веселый человек, отец часто о нем вспоминал. Отец работал до последней секунды жизни, все для нас, как и его коллега", – отметила она.

Скриншот сообщения

Скриншот сообщения

Вскоре после гибели Аббаса Аббасова сообщалось, что Посольство Азербайджана в Украине оказывает консульскую помощь семье для перевозки его тела на родину.

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