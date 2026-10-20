Намеревались обстрелять гранатометами здания ТЦК в центре Киева: задержаны рецидивисты. Фото и видео

Сотрудники СБУ и Нацполиции задержали рецидивистов, которые по заказу врага готовили серию терактов в Киеве. В частности, злоумышленники собирались обстрелять гранатометами здания ТЦК в центре столицы.

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Об этом сообщили в пресс-службах Службы безопасности Украины и Национальной полиции Украины. Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Что известно

"Служба безопасности совместно с Национальной полицией предотвратила серию терактов в Киеве, которые должны были произойти по заказу российских спецслужб. По результатам упреждающих мер задержаны два рецидивиста, которые, выполняя задание врага, планировали уничтожить здания ТЦК в центре столицы", — говорится в сообщении.

Как выяснило расследование, злоумышленники рассматривали несколько вариантов террористических атак. В частности, они изучали возможность обстрелять военные здания из гранатомета, забросать их "коктейлями Молотова" или боевыми гранатами, либо взорвать с помощью самодельных бомб.

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Обоих фигурантов задержали заранее, когда они проводили доразведку вблизи потенциальных "целей". Было установлено, что задание врага выполняли двое рецидивистов. В частности, речь идет о жителе Черниговской области, который был осужден за убийство. А также о его сообщнике из Сумской области, с которым они ранее отбывали наказание в одной колонии. Готовясь к преступлению, они планировали привлечь третьего сообщника.

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Было зафиксировано, как двое злоумышленников на собственном автомобиле объезжали город и фиксировали на телефон местоположение режимных объектов, наличие там охраны и камер видеонаблюдения. Кроме того, они изучали пути отхода от каждого из потенциальных объектов. Во время задержания в машине одного из участников преступной группы обнаружена боевая граната, подготовленная к совершению теракта.

В настоящее время следователи Службы безопасности сообщили двум задержанным о подозрении в подготовке к совершению террористического акта по предварительному сговору группой лиц. Оба злоумышленника находятся под стражей без права освобождения под залог. Третьему сообщнику, который скрывается за границей, заочно сообщено о подозрении.

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Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ при содействии ФБР задержали в Киеве основателя и администратора Telegram-канала, который призывал подписчиков к совершению террористических актов. Также он предоставлял инструкции по изготовлению взрывчатки.