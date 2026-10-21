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Погибли три человека, есть повреждения: в КОВА рассказали о последствиях российской атаки на Киевщину

Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
Time to read1 мин
1,6 т.
Погибли три человека, есть повреждения: в КОВА рассказали о последствиях российской атаки на Киевщину
В области действовали силы ПВО. Источник: МВД

Страна-террористка РФ в течение 20 октября продолжала наносить удары по Киевской области. В области действовали силы ПВО, однако, к сожалению, погибли мирные жители, повреждено почти 40 объектов.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Российский обстрел

"Враг не прекращает атаковать Киевскую область ударными дронами. К сожалению, за последние сутки три человека погибли в результате вражеского удара в Фастовском районе. Еще 12 человек пострадали: 8 – в Фастовском районе, 4 – в Бучанском", – говорится в сообщении.

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По словам главы Киевской ОГА, наибольшие повреждения зафиксированы в Фастовском и Бучанском районах, а всего в регионе — 39 объектов. В частности:

  • 20 транспортных средств;
  • 10 частных и многоквартирных жилых домов;
  • 3 гаражных помещения;
  • 2 торговых заведения и 2 помещения АЗС;
  • объекты энергетической и логистической инфраструктуры.

На местах продолжают работать экстренные службы и правоохранители. Продолжается ликвидация последствий атаки.

Как сообщал OBOZ.UA, с начала суток 21 октября Россия вновь наносила удары по Киеву. Известно о повреждении объекта транспортной инфраструктуры, падении БПЛА на припаркованные автомобили и попадании в многоэтажное здание; к сожалению, есть погибшие.

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