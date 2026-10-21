Погибли три человека, есть повреждения: в КОВА рассказали о последствиях российской атаки на Киевщину

Страна-террористка РФ в течение 20 октября продолжала наносить удары по Киевской области. В области действовали силы ПВО, однако, к сожалению, погибли мирные жители, повреждено почти 40 объектов.

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Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Российский обстрел

"Враг не прекращает атаковать Киевскую область ударными дронами. К сожалению, за последние сутки три человека погибли в результате вражеского удара в Фастовском районе. Еще 12 человек пострадали: 8 – в Фастовском районе, 4 – в Бучанском", – говорится в сообщении.

По словам главы Киевской ОГА, наибольшие повреждения зафиксированы в Фастовском и Бучанском районах, а всего в регионе — 39 объектов. В частности:

20 транспортных средств;

10 частных и многоквартирных жилых домов;

3 гаражных помещения;

2 торговых заведения и 2 помещения АЗС;

объекты энергетической и логистической инфраструктуры.

На местах продолжают работать экстренные службы и правоохранители. Продолжается ликвидация последствий атаки.

Как сообщал OBOZ.UA, с начала суток 21 октября Россия вновь наносила удары по Киеву. Известно о повреждении объекта транспортной инфраструктуры, падении БПЛА на припаркованные автомобили и попадании в многоэтажное здание; к сожалению, есть погибшие.