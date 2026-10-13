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Погиб человек, есть пострадавшие: в КОВА рассказали о последствиях российского нападения на Киевскую область. Фото

Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
Time to read1 мин
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Погиб человек, есть пострадавшие: в КОВА рассказали о последствиях российского нападения на Киевскую область. Фото
В области действовали силы ПВО

Страна-террорист РФ в течение 12 октября продолжала наносить удары по Киевской области. В области действовали силы ПВО, однако, к сожалению, имеются повреждения, один человек погиб.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной военной администрации. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Российский обстрел

"Враг продолжает атаковать Киевскую область. За последние сутки один человек погиб, еще трое получили травмы", – говорится в сообщении.

По ифнормации КОВА, всего в регионе в результате вражеских атак было повреждено 21 объект. Из них 11 частных домовладений, 4 транспортных средства, помещения административных зданий, дом культуры, учебное заведение, складское здание и объект инфраструктуры.

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Погиб человек, есть пострадавшие: в КОВА рассказали о последствиях российского нападения на Киевскую область. Фото

Последствия очередного удара РФ по Киевской области. Источник: Полиция Киевской области

Погиб человек, есть пострадавшие: в КОВА рассказали о последствиях российского нападения на Киевскую область. Фото

Последствия очередного удара РФ по Киевской области. Источник: Полиция Киевской области

Погиб человек, есть пострадавшие: в КОВА рассказали о последствиях российского нападения на Киевскую область. Фото

Последствия очередного удара РФ по Киевской области. Источник: Полиция Киевской области

Так, в Броварском районе повреждены 2 частных домовладения и автомобиль. В Бучанском – 9 частных домовладений, 2 транспортных средства, складское здание. В Белоцерковском районе – помещение административного здания, дом культуры, учебное заведение и транспортное средство. В Фастовском районе – объект инфраструктуры.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия во вторник, 13 октября, утром нанесла очередной террористический удар по Киеву. В Дарницком районе столицы обломки дрона повредили частный дом.

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