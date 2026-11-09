Есть погибшая и пострадавшие: в КОВА рассказали о последствиях атаки РФ на Киевщину

Страна-террорист РФ в понедельник, 9 ноября, продолжила наносить удары по Киевской области. В области работали силы ПВО, однако, к сожалению, погибла женщина, есть повреждения.

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Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Российский обстрел

"К сожалению, в результате вражеской атаки в Вышгородском районе погиб человек. Разрушены двухэтажный частный жилой дом и гараж. По предварительной информации, погибла 82-летняя женщина, которая в момент попадания находилась на втором этаже дома", – говорится в сообщении.

Глава КОВА добавил, что в результате атаки врага еще два человека получили травмы. У одного из пострадавших медики диагностировали минно-взрывную травму, ожог лица и резаную рану стопы. Он не нуждался в госпитализации.

Кроме того, взрывной волной повреждены многоквартирный жилой дом и автомобиль.

Что предшествовало

В ночь на 9 ноября российские войска снова атаковали Украину. Для ударов противник задействовал более 300 БпЛА разных типов, а также "Бандероли". Силы ПВО обезвредили 276 целей.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-террористка Россия в понедельник, 9 ноября, нанесла очередной удар по Киеву. В Соломенском районе в результате вражеской атаки возник пожар на территории парковки, а на Троещине обломки дрона упали возле школы.