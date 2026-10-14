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Есть пострадавший, повреждено более 20 объектов: в КОВА рассказали о последствиях российского нападения на Киевскую область

Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
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Есть пострадавший, повреждено более 20 объектов: в КОВА рассказали о последствиях российского нападения на Киевскую область
В области действовали силы ПВО. Источник: МВД

Страна-террористка РФ в течение 13 октября продолжала наносить удары по Киевской области. В области действовали силы ПВО, однако, к сожалению, есть пострадавший, повреждено более 20 объектов.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Российский обстрел

"Враг продолжает атаковать Киевскую область ударными дронами, а ночью применял баллистическое вооружение. Под ударом – гражданские объекты, энергетическая инфраструктура, жилые дома, складские и производственные помещения, торговые заведения", – говорится в сообщении.

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По словам главы КОВА, за последние сутки в Киевской области пострадал один человек, всего повреждено 22 объекта.

Так, в Бучанском районе повреждено 19 объектов: складское, нежилое и производственное помещения, три автомобиля, инфраструктурные объекты, частное домовладение и торговые заведения.

В Обуховском районе — инфраструктурный объект. В Бориспольском районе — повреждены дошкольное учебное заведение и частный дом.

"Враг целенаправленно атакует объекты, от которых зависит повседневная жизнь людей. Все оперативные службы работают над ликвидацией последствий ударов", — добавил Ткаченко.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 14 октября российские войскананесли ракетные удары по Киеву. Под ударом оказались объекты энергетики. После серии взрывов в левобережной части столицы пропало электричество, перебои со светом фиксируются и на правом берегу, известны случаи пострадавших и погибших.

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