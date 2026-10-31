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Есть пострадавшие: в КОВА рассказали о последствиях очередной российской атаки на Киевщину

Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
Time to read1 мин
1,0 т.
Есть пострадавшие: в КОВА рассказали о последствиях очередной российской атаки на Киевщину
В области работали силы ПВО. Источник: МВД

Страна-террористка РФ в ночь на 31 октября нанесла очередной удар по Киевской области. В области работали силы ПВО, однако, к сожалению, пострадали мирные жители, есть повреждения.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Российский обстрел

"Во время ночной атаки вражеских ударных дронов на Киевскую область в Броварском районе травмированы два человека", – говорится в сообщении.

По словам главы Киевской ОВА, в результате российской атаки пострадала женщина 1950 года рождения. Она получила рваную рану височной области головы и была госпитализирована в местную больницу.

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Что предшествовало

В ночь на 31 октября российские войска вновь атаковали Украину. Для ударов противник задействовал 134 дрона разных типов. Силы ПВО обезвредили 105 целей.

Как сообщал OBOZ.UA, в пятницу, 30 октября, российские войска атаковали Киев реактивными дронами. Враг попал по объекту критической инфраструктуры города, из-за чего, в частности, возникли проблемы с водоснабжением.

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