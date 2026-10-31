Есть пострадавшие: в КОВА рассказали о последствиях очередной российской атаки на Киевщину

Страна-террористка РФ в ночь на 31 октября нанесла очередной удар по Киевской области. В области работали силы ПВО, однако, к сожалению, пострадали мирные жители, есть повреждения.

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Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Российский обстрел

"Во время ночной атаки вражеских ударных дронов на Киевскую область в Броварском районе травмированы два человека", – говорится в сообщении.

По словам главы Киевской ОВА, в результате российской атаки пострадала женщина 1950 года рождения. Она получила рваную рану височной области головы и была госпитализирована в местную больницу.

Мужчина 1951 года рождения получил острую реакцию на стресс – ему оказали необходимую помощь. Также повреждены частный жилой дом и хозяйственная постройка.

Что предшествовало

В ночь на 31 октября российские войска вновь атаковали Украину. Для ударов противник задействовал 134 дрона разных типов. Силы ПВО обезвредили 105 целей.

Как сообщал OBOZ.UA, в пятницу, 30 октября, российские войска атаковали Киев реактивными дронами. Враг попал по объекту критической инфраструктуры города, из-за чего, в частности, возникли проблемы с водоснабжением.