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Есть пострадавшие, повреждены объекты энергетики: в КОВА рассказали о последствиях атак РФ на Киевщину. Фото

Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
Time to read1 мин
1,9 т.
Есть пострадавшие, повреждены объекты энергетики: в КОВА рассказали о последствиях атак РФ на Киевщину. Фото
Последствия очередной российской атаки. Источник: Полиция Киевщины

Страна-террорист РФ в ночь на 6 ноября продолжила наносить удары по Киевской области. В области работали силы ПВО, однако, к сожалению, есть пострадавшие, повреждены, в частности, объекты энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Российский обстрел

"К сожалению, в результате ночной вражеской атаки в Киевской области травмированы три человека в Бориспольском районе", – говорится в сообщении.

По словам главы КОВА, в результате российского террора произошел пожар в частном жилом доме и хозяйственной постройке – оба здания полностью уничтожены.

Есть пострадавшие, повреждены объекты энергетики: в КОВА рассказали о последствиях атак РФ на Киевщину. Фото

Последствия очередной российской атаки. Источник: Полиция Киевщины

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Последствия очередной российской атаки. Источник: Полиция Киевщины

Травмы получили трое местных жителей. Двое из них получили острую реакцию на стресс, еще один мужчина – черепно-мозговую травму и ссадины конечности. Всем оказали необходимую медицинскую помощь на месте.

Есть пострадавшие, повреждены объекты энергетики: в КОВА рассказали о последствиях атак РФ на Киевщину. Фото

Последствия очередной российской атаки. Источник: Полиция Киевщины

В Белоцерковском и Обуховском районах повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Также в Обуховском районе взрывной волной повреждены окна в учебном корпусе и общежитии учебного заведения.

Позже в полиции Киевской области уточнили, что число пострадавших увеличилось до пяти.

Что предшествовало

В ночь на 6 ноября российские войска вновь атаковали Украину. Для ударов противник задействовал 227 БпЛА разных типов. Силы ПВО обезвредили 196 целей.

Как сообщал OBOZ.UA, в четверг, 5 ноября, от травм, полученных в результате российской атаки, умерла 66-летняя женщина. Врачи почти месяц боролись за ее жизнь.

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