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Есть повреждения, пострадала женщина: в полиции рассказали о последствиях российской атаки на Киевщину. Фото

Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
Time to read1 мин
204
Есть повреждения, пострадала женщина: в полиции рассказали о последствиях российской атаки на Киевщину. Фото
Враг снова атаковал столичный регион

Страна-террорист РФ в течение 25 октября продолжила наносить удары по Киевской области. В регионе работали силы ПВО, однако, к сожалению, пострадала женщина, есть повреждения.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Российский обстрел

"Один человек пострадал, повреждены дома: враг в очередной раз атаковал Киевскую область", – говорится в сообщении.

Есть повреждения, пострадала женщина: в полиции рассказали о последствиях российской атаки на Киевщину. Фото

Враг снова атаковал столичный регион. Источник: Полиция Киевской области

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По словам правоохранителей, в Вышгородском районе повреждены восемь частных домов и автомобиль. В Обуховском районе повреждено домовладение, к сожалению, в результате вражеской атаки ранения получила 47-летняя женщина – ее госпитализировали.

Есть повреждения, пострадала женщина: в полиции рассказали о последствиях российской атаки на Киевщину. Фото

Последствия террористической атаки РФ. Источник: Полиция Киевской области

Есть повреждения, пострадала женщина: в полиции рассказали о последствиях российской атаки на Киевщину. Фото

Последствия террористической атаки РФ. Источник: Полиция Киевской области

Что предшествовало

В ночь на 26 октября российские войска снова атаковали Украину. Для ударов противник задействовал 4 ракеты и 140 дронов разных типов. Силы ПВО обезвредили 115 целей

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 26 октября российские войска атаковали Запорожье. В результате вражеских ударов повреждены жилые дома, легковые автомобили и автобусы, а также гостиница, пострадали как минимум 4 человека.

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