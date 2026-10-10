Произошёл пожар: Кличко рассказал о последствиях ночной атаки России на Киев. Подробности и фото
Поздно вечером в пятницу, 9 октября, страна-террористка нанесла очередной удар по Киеву. В результате вражеской атаки в Днепровском районе загорелись несколько автомобилей.
Об этом сообщили мэр столицы Виталий Кличко и пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киева. Горожан призвали не игнорировать воздушную тревогу.
Что известно
"В Днепровском районе обломки БПЛА упали на территорию возле бизнес-центра. Горит автомобиль", — написал Кличко.
Впоследствии в пресс-службе ГСЧС Киева рассказали подробности очередной атаки РФ. В Днепровском районе столицы в результате вражеского обстрела произошло возгорание двух автомобилей на территории 4-этажного нежилого здания.
"Спасатели оперативно ликвидировали пожар. К счастью, погибших и пострадавших нет", – подчеркнули в пресс-службе.
Что предшествовало
На севере Ровенской области в результате вражеского обстрела пострадала многодетная семья, дом которой был поврежден. Ранения получили семь гражданских лиц (трое взрослых и четверо несовершеннолетних).
Как сообщал OBOZ.UA, утром в субботу, 10 октября, Россия нанесла удар по Запорожью. В результате прямого попадания разрушен подъезд в пятиэтажном жилом доме, есть погибшие и пострадавшие.
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