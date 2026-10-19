Враг запустил залп баллистики по Киеву: повреждены дома, станция метро. Первые подробности
Киев ночью 19 октября в очередной раз атаковали российские баллистические ракеты. Известно о разрушениях в нескольких районах.
Воздушные силы ВС Украины объявили воздушную тревогу красного уровня около 02:55. Через несколько минут раздались первые взрывы. Противник запустил по городу залп ракет одну за другой.
Что известно о последствиях обстрела столицы
По данным мэра Виталия Кличко, была повреждена станция метро на левом берегу. Также рядом со станцией, из-за попадания обломков, произошел разрыв ходового и контактного рельсов.
По состоянию на 03:30 было известно, что в Соломенском районе Киева произошло попадание обломков в первый этаж 25-этажного жилого дома и в нежилое здание.
В пострадавшем доме пострадали три человека.
В Днепровском районе – попадание на территорию нежилой застройки.
Как писал OBOZ.UA, 18 октября вследствие баллистических ударов по Киеву погибла 21-летняя девушка, по меньшей мере три человека пострадали.
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