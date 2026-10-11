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Войска РФ атаковали Киевскую область: повреждены десятки объектов, есть пострадавшие

Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
Time to read1 мин
icon 2,6 т.
Войска РФ атаковали Киевскую область: повреждены десятки объектов, есть пострадавшие
Спасатели на месте одного из ударов войск РФ в Киевской области. Источник: ГСЧС

Россия вновь нанесла удар ударными дронами по Киевской области. Враг обстрелял жилые дома, гражданскую и энергетическую инфраструктуру региона: повреждено почти 40 объектов.

Жертв нет, однако четыре человека получили ранения различной степени тяжести. О последствиях террора рассказали в Киевской областной военной администрации.

Враг наносил удары по Киевской области

За последние сутки в пристоличной области зафиксировано 37 поврежденных объектов и четверо пострадавших. Враг, как всегда, наносил удары по гражданским объектам, объектам энергетики и жилым домам.

Больше всего разрушений – в Обуховском районе.

Там повреждено не менее 18 объектов. Из них 12 – частные дома.

Также в результате атаки врага на Обуховский район пострадали одно многоэтажное здание, легковой автомобиль, производственное помещение и объекты инфраструктуры.

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Ранены 2 человека.

В Бучанском районе повреждено 11 объектов.

Разрушениям подверглись 4 частных дома, 2 складских помещения, торговое заведение, предприятие и объекты инфраструктуры.

Известно об одном пострадавшем.

Пожар на пострадавшем предприятии по состоянию на 10:35 удалось локализовать. В настоящее время пожарные работают над его ликвидацией.

Войска РФ атаковали Киевскую область: повреждены десятки объектов, есть пострадавшие

Последствия удара войск РФ по предприятию в Бучанском районе

Войска РФ атаковали Киевскую область: повреждены десятки объектов, есть пострадавшие

Последствия удара войск РФ по предприятию в Бучанском районе

Войска РФ атаковали Киевскую область: повреждены десятки объектов, есть пострадавшие

Последствия удара войск РФ по предприятию в Бучанском районе

Войска РФ атаковали Киевскую область: повреждены десятки объектов, есть пострадавшие

Последствия удара войск РФ по предприятию в Бучанском районе

Войска РФ атаковали Киевскую область: повреждены десятки объектов, есть пострадавшие

Последствия удара войск РФ по предприятию в Бучанском районе

Войска РФ атаковали Киевскую область: повреждены десятки объектов, есть пострадавшие

Последствия удара войск РФ по предприятию в Бучанском районе

Войска РФ атаковали Киевскую область: повреждены десятки объектов, есть пострадавшие

Последствия удара войск РФ по предприятию в Бучанском районе

Войска РФ атаковали Киевскую область: повреждены десятки объектов, есть пострадавшие

Последствия удара войск РФ по предприятию в Бучанском районе

Войска РФ атаковали Киевскую область: повреждены десятки объектов, есть пострадавшие

Последствия удара войск РФ по предприятию в Бучанском районе

Еще 5 объектов повреждены в Бориспольском районе.

Враг нанес разрушения частному дому, повредил частную солнечную электростанцию, 2 легковых автомобиля и объект инфраструктуры.

Пострадал один человек.

В Вышгородском районе поврежден легковой автомобиль.

В Белоцерковском районе разрушениям подвергся частный дом.

Как сообщал OBOZ.UA, в субботу, 10 октября, Россия нанесла очередной удар по Киеву. В Оболонском районе зафиксировано попадание в здание ресторана. Также россияне атаковали лодочную станцию. Всего известно о восьми пострадавших.

Последствия атаки также зафиксированы в Соломенском и Подольском районах столицы. Повреждены жилые дома и бизнес-центр.

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