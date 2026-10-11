Войска РФ атаковали Киевскую область: повреждены десятки объектов, есть пострадавшие
Россия вновь нанесла удар ударными дронами по Киевской области. Враг обстрелял жилые дома, гражданскую и энергетическую инфраструктуру региона: повреждено почти 40 объектов.
Жертв нет, однако четыре человека получили ранения различной степени тяжести. О последствиях террора рассказали в Киевской областной военной администрации.
Враг наносил удары по Киевской области
За последние сутки в пристоличной области зафиксировано 37 поврежденных объектов и четверо пострадавших. Враг, как всегда, наносил удары по гражданским объектам, объектам энергетики и жилым домам.
Больше всего разрушений – в Обуховском районе.
Там повреждено не менее 18 объектов. Из них 12 – частные дома.
Также в результате атаки врага на Обуховский район пострадали одно многоэтажное здание, легковой автомобиль, производственное помещение и объекты инфраструктуры.
Ранены 2 человека.
В Бучанском районе повреждено 11 объектов.
Разрушениям подверглись 4 частных дома, 2 складских помещения, торговое заведение, предприятие и объекты инфраструктуры.
Известно об одном пострадавшем.
Пожар на пострадавшем предприятии по состоянию на 10:35 удалось локализовать. В настоящее время пожарные работают над его ликвидацией.
Еще 5 объектов повреждены в Бориспольском районе.
Враг нанес разрушения частному дому, повредил частную солнечную электростанцию, 2 легковых автомобиля и объект инфраструктуры.
Пострадал один человек.
В Вышгородском районе поврежден легковой автомобиль.
В Белоцерковском районе разрушениям подвергся частный дом.
Как сообщал OBOZ.UA, в субботу, 10 октября, Россия нанесла очередной удар по Киеву. В Оболонском районе зафиксировано попадание в здание ресторана. Также россияне атаковали лодочную станцию. Всего известно о восьми пострадавших.
Последствия атаки также зафиксированы в Соломенском и Подольском районах столицы. Повреждены жилые дома и бизнес-центр.
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