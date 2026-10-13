''Всю свою жизнь она посвятила детям'': в Киеве в результате атаки РФ погибла воспитательница детсада. Фото

В Дарницком районе Киева в понедельник, 12 октября, в результате удара РФ по многоэтажному дому погибла 59-летняя воспитательница детского сада Татьяна Мусиенко. Ее муж Николай находится в больнице в тяжелом состоянии.

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Об этом сообщили в учебном заведении и их дочь Алена Мусиенко в социальной сети Instagram. Вечная память жертве российского террора.

Что известно

"С глубокой скорбью сообщаем о невосполнимой утрате… Осколок вражеского "Шахеда" унес жизнь человека с большой душой, мудрого педагога, любящей жены, мамы и дочери – Татьяны Викторовны Мусиенко. Всю свою жизнь она посвятила детям и своей благородной профессии", – говорится в сообщении.

Как отметили коллеги Татьяны, за годы своей работы она выпустила в большой мир не одно поколение воспитанников. Для многих детей она навсегда останется доброй, заботливой воспитательницей, а для коллег – мудрой советчицей, искренним человеком и настоящим профессионалом своего дела.

Со своей стороны, дочь женщины рассказала, что трагедия произошла, когда Татьяна вместе с мужем Николаем, который встретил ее после работы, возвращались домой – им оставалось пройти всего 50 метров. К сожалению, киевлянка погибла, а ее отец в тяжелом состоянии был госпитализирован в больницу.

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"Ма (мама. – Ред.) работала в государственном детском саду с скромной зарплатой в 6 тысяч. Любила детей так, что все просились к ней в группу. Всегда была очень светлым человеком, невероятно рисовала, писала стихи. У нее было очень тяжелое детство. Ее ножка – 33 размера, потому что не было возможности купить обувь, и она много лет ходила в одной. Самое удивительное, что в детстве она ходила по той же дороге, где произошло падение самолета, только тогда там были невероятные луга", – добавила Алена Мусиенко.

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Как отметили в Управлении образования Днепровской РГА, Татьяна Мусиенко с 2013 года была частью большой семьи педагогов.

"Более тринадцати лет своей жизни она посвятила детям, их познанию мира, первым открытиям и маленьким победам. Ведь работа воспитателя – это гораздо больше, чем ежедневные обязанности. Это умение услышать ребенка, согреть добрым словом, поддержать ласковым взглядом, подарить ощущение защищенности и доверия. Это любовь, которая не нуждается в громких словах, но оставляет глубокий след в детских сердцах", – добавили в пресс-службе.

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Как сообщал OBOZ.UA, накануне, в понедельник, 12 октября, страна-террористка Россия в очередной раз нанесла удар по Киеву. В частности, в Дарницком районе столицы дрон попал в жилой дом, есть пострадавшие и погибшая. Кроме того, вечером враг нанес повторный ракетный удар.