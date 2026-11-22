Страна-террорист ежедневно обстреливает украинские города. Вечером в воскресенье, 22 ноября, Россия атаковала населенный пункт Вишневое в Киевской области.

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Один из беспилотников попал в супермаркет литовской сети Novus. В результате атаки, предварительно, один человек погиб, есть раненые. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко.

"Враг унес жизнь человека в Вишневом. Еще трое людей ранены, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Люди просто пришли в магазин за продуктами. Обычный поход за покупками обернулся трагедией из-за российской атаки", – сообщил Ткаченко.

Чиновник подчеркнул, что враг целенаправленно терроризирует мирное население, атакует гражданские объекты и саму жизнь людей.

"Пожар в здании магазина ликвидирован. Искренние соболезнования родным и близким погибшего человека", – отметил Ткаченко.

Позже чиновник рассказал, что в понедельник, 23 ноября, в Киевской области объявлен День скорби по жертвам российской атаки 22 ноября.

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"В знак скорби и памяти в Киевской области будут приспущены Государственные Флаги Украины. Проведение развлекательных мероприятий будет ограничено. Прошу отнестись к этому с уважением и пониманием, а также ограничить громкое исполнение музыки в области. Выражаю искренние соболезнования каждой семье, понесшей утрату. Светлая память всем погибшим", – подчеркнул Ткаченко.

Напомним, что в Дымере Вышгородского района утром 22 ноября российский дрон повредил жилую пятиэтажку. Вспыхнул пожар, разрушены квартиры с первого по пятый этаж. Сейчас известно о трех погибших.

Главные истории дня

Как сообщал OBOZ.UA, накануне, 21 ноября, Россия также атаковала Киев и область. В результате атаки пострадали гражданские, фиксировались повреждения.

А днем ранее во время массированной комбинированной атаки в столице были повреждены три моста, погибли люди.