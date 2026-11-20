В Киеве взрывотехники изъяли боевую часть российского беспилотника, который в четверг, 19 ноября, попал в жилой дом на Подоле. К счастью, в результате падения БПЛА никто не пострадал.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Горожан вновь призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Что известно

"Вчера в результате вражеской атаки БПЛА упал на жилой дом в Подольском районе столицы. На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа и взрывотехники главка полиции Киева", – говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, во время обследования здания специалисты обнаружили неразорвавшуюся боевую часть беспилотника весом около 50 килограммов. По оценкам саперов, в случае детонации взрыв мог привести к разрушению всех пяти этажей здания.

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Специалисты разрядили боевую часть и транспортировали ее на подрывную площадку для дальнейшего уничтожения.

Главные истории дня

Как сообщал OBOZ.UA, страна-террорист Россия в четверг, 19 ноября, снова атаковала Киев. В частности, в Подольском районе вражеский дрон попал в трехэтажное офисное здание, есть погибший и пострадавшие.