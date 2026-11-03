В Киеве останавливают движение трамваев и троллейбусов: какая возможна альтернатива

В Киеве с вечера 3 ноября временно прекратят движение трамваев и троллейбусов из-за сложной ситуации в энергосистеме после российских обстрелов. На отдельных направлениях вместо электротранспорта будут курсировать автобусы, которые должны помочь пассажирам сохранить транспортное сообщение. В то же время полностью заменить трамваи и троллейбусы они не смогут, поэтому горожанам стоит учитывать возможные задержки и более долгое ожидание на остановках.

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Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация. В "Киевпасстрансе" организуют движение автобусов на отдельных маршрутах, а их количество будут определять в зависимости от имеющегося транспорта, водителей, пассажиропотока и ситуации в городе.

Почему в Киеве останавливают электротранспорт

Причиной ограничений стала критическая ситуация в энергосистеме Украины вследствие российских атак. Трамваи и троллейбусы зависят от электроснабжения, поэтому при нехватке электроэнергии или необходимости снизить нагрузку на сеть их движение приходится временно ограничивать.

Это не первые перебои в работе столичного электротранспорта из-за проблем с электроснабжением. Накануне, 2 ноября, из-за отсутствия напряжения уже останавливались отдельные трамвайные и троллейбусные маршруты, а также фуникулер. Движение на части направлений впоследствии восстановили, однако ситуация в энергосистеме остается сложной.

Каким транспортом можно будет воспользоваться

Для сохранения сообщения на отдельных направлениях организуют автобусные маршруты, которые будут дублировать движение трамваев и троллейбусов.

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Движение дублирующих автобусов:

Однако количество автобусов будет зависеть от того, сколько исправных машин и водителей предприятие сможет привлечь к работе. Также будут учитывать пассажиропоток на конкретных направлениях и оперативную ситуацию в столице.

Главные истории дня

В КГГА отдельно предупредили, что автобусы не смогут полностью компенсировать объемы перевозок электротранспорта. Поэтому на отдельных маршрутах возможны большие интервалы движения, переполненность салонов и сложности с пересадками.

Будет ли работать метро

Киевский метрополитен пока продолжает работу в штатном режиме. При этом дальнейшее движение поездов будет зависеть от ситуации в энергосистеме.

Если в работе метро произойдут изменения, пассажиров обещают оперативно информировать через официальные ресурсы КП "Киевский метрополитен".

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Когда восстановят движение трамваев и троллейбусов

Электротранспорт вернется на маршруты после стабилизации ситуации в энергосистеме. Конкретные сроки восстановления движения в КГГА пока не назвали.

Как сообщал OBOZ.UA:

Вчера, 2 ноября, в Киеве из-за перебоев с напряжением в энергосистемевременно останавливали движение электротранспорта на отдельных маршрутах. В частности, не курсирует скоростной трамвай на Борщаговской линии, а также транспорт на ряде проспектов и улиц столицы.

Также в тот же день в столице временно приостанавливали движение поездов метро. Ограничения затронули "зеленую" линию метрополитена.