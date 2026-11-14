В Киеве задержали мужчину, который угрожал прохожим гранатой. Видео
В Киеве бойцы группы оперативного реагирования задержали мужчину, который угрожал прохожим гранатой. Инцидент произошел в Оболонском районе.
Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.
Что известно
"Оболонский район. Мы получили сообщение о мужчине, который угрожал прохожим гранатой", – говорится в сообщении.
Как рассказали правоохранители, на место сразу выехали бойцы группы оперативного реагирования. Они узнали у очевидцев приметы мужчины и направление, в котором он ушел.
Обследуя территорию, бойцы ГОР заметили гражданина, подходившего под описание. Он пытался убежать, но его задержали. В сумке нарушителя также обнаружили гранату – на место вызвали следственно-оперативную группу.
Следователи задержали мужчину в порядке ст. 208 УПК Украины. По этому факту начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) УК Украины. Гранату изъяли для проведения экспертизы.
Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к хулиганству. Пьяный злоумышленник устроил стрельбу во время конфликта, возникшего из-за отказа девушки ехать с ним на автомобиле.