В Киеве задержали мужчину, который угрожал прохожим гранатой. Видео

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
США впервые подняли вопрос о вступлении Украины в НАТО в обмен на выход из Донбасса, – ЗеленскийСША впервые подняли вопрос о вступлении Украины в НАТО в обмен на выход из Донбасса, – ЗеленскийПоявился прогноз на бой Александр Усик – Майк ТайсонПоявился прогноз на бой Александр Усик – Майк ТайсонКак Украине выйти на Евро-2028 через Лигу наций. Все раскладыКак Украине выйти на Евро-2028 через Лигу наций. Все расклады24-летний защитник уничтожил реактивный дрон пулеметной очередью: момент попал на видео24-летний защитник уничтожил реактивный дрон пулеметной очередью: момент попал на видеоРецепт пирогаСытный и очень вкусный пирог дабл-чизбургер: много начинки и мало тестаРазрушенное здание, обломки и ноутбук Acer на переднем планеУкраинка сдала ноутбук в ремонт, но его уничтожила российская ракета: суд вынес неожиданное решение по делу против ComfyНа Закарпатье мобилизовали 50-летнего студента с отсрочкой, тот пошел в суд: чем все закончилосьНа Закарпатье мобилизовали 50-летнего студента с отсрочкой, тот пошел в суд: чем все закончилосьВ скандале с возвращением России в мировой хоккей случился новый поворотВ скандале с возвращением России в мировой хоккей случился новый поворот"Дальнейшие переговоры – фарс": в Сенате США отреагировали на требования России о возвращении НАТО к границам 1997 года"Дальнейшие переговоры – фарс": в Сенате США отреагировали на требования России о возвращении НАТО к границам 1997 годаИллюстрация – мужчина протягивает в руке ключи от автоУдар по серому авторынку: в Украине перекроют схему перекупщиков, из-за которой бюджет теряет миллиарды
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

В Киеве задержали мужчину, который угрожал прохожим гранатой. Видео

Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
Time to read1 мин
615
В Киеве задержали мужчину, который угрожал прохожим гранатой. Видео
Патрульные задержали мужчину, который угрожал прохожим гранатой

В Киеве бойцы группы оперативного реагирования задержали мужчину, который угрожал прохожим гранатой. Инцидент произошел в Оболонском районе.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.

Что известно

"Оболонский район. Мы получили сообщение о мужчине, который угрожал прохожим гранатой", – говорится в сообщении.

Как рассказали правоохранители, на место сразу выехали бойцы группы оперативного реагирования. Они узнали у очевидцев приметы мужчины и направление, в котором он ушел.

Читайте также
Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
5,7 т.
Россия атаковала Киев и область: есть повреждения. Все подробности
5,7 т.
Россия атаковала Киев и область: есть повреждения. Все подробности
Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
2,3 т.
В Киеве молодой человек напал с ножом на соседа из-за замечания по поводу шума в 6 утра. Подробности и фото
2,3 т.
В Киеве молодой человек напал с ножом на соседа из-за замечания по поводу шума в 6 утра. Подробности и фото
Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
11,5 т.
В Киеве в результате российской атаки повреждено медучреждение: есть пострадавшие. Фото и видео
11,5 т.
В Киеве в результате российской атаки повреждено медучреждение: есть пострадавшие. Фото и видео
В Киеве задержали мужчину, который угрожал прохожим гранатой. Видео

Патрульные задержали мужчину, который угрожал прохожим гранатой. Источник: Скриншот из видео

В Киеве задержали мужчину, который угрожал прохожим гранатой. Видео

Патрульные задержали мужчину, который угрожал прохожим гранатой. Источник: Скриншот из видео

В Киеве задержали мужчину, который угрожал прохожим гранатой. Видео

Патрульные задержали мужчину, который угрожал прохожим гранатой. Источник: Скриншот из видео

Обследуя территорию, бойцы ГОР заметили гражданина, подходившего под описание. Он пытался убежать, но его задержали. В сумке нарушителя также обнаружили гранату – на место вызвали следственно-оперативную группу.

Следователи задержали мужчину в порядке ст. 208 УПК Украины. По этому факту начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) УК Украины. Гранату изъяли для проведения экспертизы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к хулиганству. Пьяный злоумышленник устроил стрельбу во время конфликта, возникшего из-за отказа девушки ехать с ним на автомобиле.

Похожие темы
Новости Киева и Киевской областиполициягранатаПатрульная полиция Украины
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!