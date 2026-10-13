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В Киеве разоблачили ещё одну женщину, которая "слила" в соцсети координаты позиций сил ПВО Киева. Фото и видео

Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
Time to read1 мин
icon 1,4 т.
В Киеве разоблачили ещё одну женщину, которая "слила" в соцсети координаты позиций сил ПВО Киева. Фото и видео
Женщина "слила" в соцсети координаты позиций сил ПВО Киева

Сотрудники СБУ разоблачили ещё одну жительницу Киева, которая "раскрыла" позиции столичной ПВО в соцсетях. Эти фотографии "подхватили" кремлевские пропагандисты и начали оправдывать ими российские атаки.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Подозреваемой грозит до 8 лет лишения свободы.

Что известно

"Киберспециалисты Службы безопасности задержали в Киеве еще одну жительницу столицы, которая сфотографировала и распространила в интернете позиции украинской ПВО", — говорится в сообщении.

Как рассказали в Службе безопасности, женщина отправила фото расположения Сил обороны администратору местного Telegram-канала и своим знакомым. Вскоре эти фотографии "подхватили" кремлевские пропагандисты и начали оправдывать ими российские атаки по Киеву.

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В Киеве разоблачили ещё одну женщину, которая ''слила'' в соцсети координаты позиций сил ПВО Киева. Фото и видео

Женщина "слила" в соцсети позиции сил ПВО Киева. Источник: СБУ

В Киеве разоблачили ещё одну женщину, которая ''слила'' в соцсети координаты позиций сил ПВО Киева. Фото и видео

Женщина "слила" в соцсети координаты позиций сил ПВО Киева. Источник: СБУ

В пресс-службе подчеркнули, что это уже третья фигурантка, которую в течение недели СБУ разоблачила в "сливе" информации о Силах обороны в столице. Задержанной является сотрудница клининговой компании, которая сняла на камеру мобильного телефона позиции отечественной ПВО через лобовое стекло собственного автомобиля, когда ехала по городу.

Инициированная СБУ экспертиза подтвердила факт нанесения ущерба государственной безопасности Украины в результате публичного распространения закрытых сведений о Силах обороны.

В настоящее время следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по факту несанкционированного распространения информации о расположении ВСУ с возможностью их идентификации на местности, совершенного в условиях военного положения (ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины).

В Киеве разоблачили ещё одну женщину, которая ''слила'' в соцсети координаты позиций сил ПВО Киева. Фото и видео

Подозреваемой грозит до 8 лет лишения свободы. Источник: СБУ

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ при содействии ФБР задержали в Киеве основателя и администратора Telegram-канала, который призывал подписчиков к совершению террористических актов. Также он предоставлял инструкции по изготовлению взрывчатки.

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Новости Киева и Киевской областиСлужба безопасности Украины (СБУ)ПВО
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