В Киеве разоблачили ещё одну женщину, которая ''слила'' в соцсети координаты позиций сил ПВО Киева. Фото и видео

Сотрудники СБУ разоблачили ещё одну жительницу Киева, которая "раскрыла" позиции столичной ПВО в соцсетях. Эти фотографии "подхватили" кремлевские пропагандисты и начали оправдывать ими российские атаки.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Подозреваемой грозит до 8 лет лишения свободы.

Что известно

"Киберспециалисты Службы безопасности задержали в Киеве еще одну жительницу столицы, которая сфотографировала и распространила в интернете позиции украинской ПВО", — говорится в сообщении.

Как рассказали в Службе безопасности, женщина отправила фото расположения Сил обороны администратору местного Telegram-канала и своим знакомым. Вскоре эти фотографии "подхватили" кремлевские пропагандисты и начали оправдывать ими российские атаки по Киеву.

В пресс-службе подчеркнули, что это уже третья фигурантка, которую в течение недели СБУ разоблачила в "сливе" информации о Силах обороны в столице. Задержанной является сотрудница клининговой компании, которая сняла на камеру мобильного телефона позиции отечественной ПВО через лобовое стекло собственного автомобиля, когда ехала по городу.

РЕКЛАМА

Инициированная СБУ экспертиза подтвердила факт нанесения ущерба государственной безопасности Украины в результате публичного распространения закрытых сведений о Силах обороны.

В настоящее время следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по факту несанкционированного распространения информации о расположении ВСУ с возможностью их идентификации на местности, совершенного в условиях военного положения (ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины).

Главные истории дня

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ при содействии ФБР задержали в Киеве основателя и администратора Telegram-канала, который призывал подписчиков к совершению террористических актов. Также он предоставлял инструкции по изготовлению взрывчатки.