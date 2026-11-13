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В Киеве разоблачили "мага", который за деньги предлагал женщине провести обряды для исцеления ребенка. Фото

Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
Time to read1 мин
588
В Киеве разоблачили "мага", который за деньги предлагал женщине провести обряды для исцеления ребенка. Фото
В Киеве разоблачили "мага"

В Киеве правоохранители разоблачили "мага", который предлагал женщине провести обряды для исцеления ребенка. За свои "услуги" злоумышленник получил 60 тысяч гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

Что известно

Так, установили, что житель Киева создал страницы на разных интернет-платформах, где размещал объявления об оказании "магических" услуг, в частности исцелении от различных болезней.

Так, в одном из мессенджеров к псевдоцелителю обратилась жительница Харьковской области, 7-летний сын которой имеет нарушения здоровья и нуждается в специализированной медицинской помощи. Надеясь на выздоровление ребенка, мать наткнулась на объявление о якобы возможности исцеления с помощью "магических" ритуалов.

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В Киеве разоблачили ''мага'', который за деньги предлагал женщине провести обряды для исцеления ребенка. Фото

"Маг" предлагал женщине проведение обрядов для исцеления ребенка. Источник: Полиция Киева

"Мужчина убедил потерпевшую в необходимости проведения платных консультаций и специальных дистанционных "обрядов", которые якобы должны были помочь вылечить мальчика, несмотря на то, что состояние ребенка не поддается лечению, а требует исключительно коррекционной поддержки специалистов. Таким образом, злоупотребляя доверием и уязвимым состоянием женщины, подозреваемый получил от нее 60 тысяч гривен", – уточнили в полиции.

Как добавили в прокуратуре Киева, кроме "магических услуг" и "марафонов", мужчина зарабатывал продажей статуэток "золотого буйвола, который помогает миллионерам", а также чудо-свечей, помогающих снять "порчу". Купить их можно было за 9000 и 1300 гривен соответственно.

В Киеве разоблачили ''мага'', который за деньги предлагал женщине провести обряды для исцеления ребенка. Фото

Злоумышленник предлагал людям "магические услуги". Источник: Полиция Киева

В Киеве разоблачили ''мага'', который за деньги предлагал женщине провести обряды для исцеления ребенка. Фото

Злоумышленник предлагал людям "магические услуги". Источник: Полиция Киева

В Киеве разоблачили ''мага'', который за деньги предлагал женщине провести обряды для исцеления ребенка. Фото

Злоумышленник предлагал людям "магические услуги". Источник: Полиция Киева

В Киеве разоблачили ''мага'', который за деньги предлагал женщине провести обряды для исцеления ребенка. Фото

Злоумышленник предлагал людям "магические услуги". Источник: Полиция Киева

В Киеве разоблачили ''мага'', который за деньги предлагал женщине провести обряды для исцеления ребенка. Фото

Злоумышленник предлагал людям "магические услуги". Источник: Полиция Киева

В Киеве разоблачили ''мага'', который за деньги предлагал женщине провести обряды для исцеления ребенка. Фото

Злоумышленник предлагал людям "магические услуги". Источник: Полиция Киева

Чтобы увеличить количество подписчиков своих страниц, мужчина делал "расклады карт" о ходе войны. А также "предсказывал", что киевлян с правого на левый берег города будут перевозить баржами.

По факту мошенничества (ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины) ведется досудебное расследование, а "магу" сообщили о подозрении.

В Киеве разоблачили ''мага'', который за деньги предлагал женщине провести обряды для исцеления ребенка. Фото

Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы. Источник: Полиция Киева

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители разоблачили фиктивный пункт обмена валют. "Сотрудницу" заведения задержали при попытке сбежать с 30 тыс. долларов, полученных от клиента.

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