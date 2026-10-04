В Киеве водитель, скрывавшийся с места ДТП, напал на патрульных после аварии: им пришлось применить оружие. Видео с бодикамер

В Киеве водитель автомобиля Ford, пытавшийся скрыться от патрульных, после аварии напал на полицейских с саперной лопатой. В результате нападения двое правоохранителей получили телесные повреждения, а один из инспекторов применил табельное оружие и попал мужчине в ногу.

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Об этом в Telegram сообщила Патрульная полиция Украины. По данным правоохранителей, мужчину задержали, а по факту нападения на полицейских возбудили уголовное дело.

Водитель убегал от патрульных и попал в ДТП

Патрульные получили ориентировку на автомобиль Ford, водитель которого проигнорировал требование полиции об остановке. Когда инспекторы обнаружили автомобиль и повторно выдвинули соответствующее требование, мужчина снова его проигнорировал и продолжил движение.

Полицейские начали преследование. Водитель выехал за пределы Киева, а в селе Софиевская Борщаговка не справился с управлением и врезался в электроопору.

После аварии мужчина вышел из автомобиля и, держа в руках саперную лопату, напал на патрульных. В результате двое полицейских получили телесные повреждения.

На неоднократные требования правоохранителей прекратить противоправные действия и опустить лопату мужчина не реагировал. Он также проигнорировал предупреждение о возможном применении огнестрельного оружия и не прекратил нападение.

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Для отражения нападения и устранения угрозы жизни и здоровью полицейских один из инспекторов применил табельное огнестрельное оружие, поразив нападавшего в ногу.

На место происшествия вызвали медиков. Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь. Угрозы жизни нападавшего и полицейских нет.

Главные истории дня

Следователи задержали мужчину в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и возбудили уголовное дело по ст. 345 Уголовного кодекса Украины – угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа.

Напомним, 30 сентября в Деснянском районе Киева столкнулись три легковых автомобиля – Daewoo, Jaguar и Audi. В результате аварии пострадали три человека, которых спасатели извлекли из искореженных автомобилей с помощью специального инструмента и передали медикам.

Как писал OBOZ.UA, в Одесской области произошло ДТП с участием микроавтобуса, водитель которого не справился с управлением. Возле села Нерубайское транспортное средство врезалось в отбойник и бетонные плиты, в результате чего погибла пассажирка, а ещё семь человек получили травмы.