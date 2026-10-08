В Киеве в результате российской атаки произошел пожар в многоэтажке: погибли два человека. Фото и видео

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
ВСУ отминусовали еще 1830 оккупантов и сожгли сотни единиц техники: Генштаб опубликовал данные о о потерях армии РФВСУ отминусовали еще 1830 оккупантов и сожгли сотни единиц техники: Генштаб опубликовал данные о о потерях армии РФ"Политика санкций против РФ потерпела неудачу": немецкие друзья Путина готовят антиукраинскую резолюцию"Политика санкций против РФ потерпела неудачу": немецкие друзья Путина готовят антиукраинскую резолюциюДо +24, но с дождями: чем удивит погода украинцев в середине октября и когда придет похолоданиеДо +24, но с дождями: чем удивит погода украинцев в середине октября и когда придет похолоданиеУкраина готова к встрече в октябре по вопросу мира – МИДУкраина готова к встрече в октябре по вопросу мира – МИДПропагандист Михалков заявил, что войну с Украиной России послал Бог, и сравнил россиян с мышамиПропагандист Михалков заявил, что войну с Украиной России послал Бог, и сравнил россиян с мышамиПрицел на энергетику: Россия адаптирует реактивные дроны к зимней кампании террора – ISWПрицел на энергетику: Россия адаптирует реактивные дроны к зимней кампании террора – ISWНацбанк продает золотые 20 грн с особым дизайномНБУ "выдает" украинцам золотые 20 грн с особенным дизайном: как выглядятИллюстрация. ГороскопЭмоционально тяжелый день, но не нужно делать акцент на негативе: Рыбы – больше смелости, а Тельцы получат подарок – гороскоп на 8 октября"Надо готовиться". Павел Зибров, проживающий под Киевом, рассказал о своих планах на зиму и дал совет украинцам"Надо готовиться". Павел Зибров, проживающий под Киевом, рассказал о своих планах на зиму и дал совет украинцамПрезидент США Дональд Трамп"Каждый день позволяет Москве поддерживать войну": сенаторы призвали Трампа как можно скорее применить против России закон Грэма

В Киеве в результате российской атаки произошел пожар в многоэтажке: погибли два человека. Фото и видео

Алексей Лютиков
Алексей Лютиков
Time to read1 мин
icon 1,0 т.
В Киеве в результате российской атаки произошел пожар в многоэтажке: погибли два человека. Фото и видео
В Киеве в результате российской атаки произошел пожар в многоэтажке. Источник: ГСЧС

Вечером 7 октября российская оккупационная армия атаковала Деснянский район Киева. Целью путинских террористов стала жилая многоэтажка.

В результате обстрела погибли 2 человека. Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Последствия атаки

По информации ведомства, вечером 7 октября враг атаковал многоэтажку. Вследствие обстрела возник пожар и произошло частичное разрушение конструкций на уровне 10-го этажа.

В одной из поврежденных квартир спасатели обнаружили тела двух погибших.

Спасены 22 человека, среди них 8 детей. Также 4 человека пострадали, среди них 2 ребенка. Психологи ГСЧС оказали помощь 12 жильцам дома.

В Киеве в результате российской атаки произошел пожар в многоэтажке: погибли два человека. Фото и видео

Из дома эвакуировавли десятки людей. Источник: ГСЧС

Читайте также
Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
icon 6,6 т.
В Киеве во дворе многоэтажных домов обнаружили неразорвавшуюся баллистическую ракету РФ. Подробности, видео и фото
icon 6,6 т.
В Киеве во дворе многоэтажных домов обнаружили неразорвавшуюся баллистическую ракету РФ. Подробности, видео и фото
Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
icon 2,3 т.
В Киеве в результате российской атаки поврежден павильон киностудии Довженко. Подробности, фото и видео
icon 2,3 т.
В Киеве в результате российской атаки поврежден павильон киностудии Довженко. Подробности, фото и видео
Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
icon 1,3 т.
В Киеве пьяный водитель легковушки сбил женщину насмерть. Подробности ДТП и фото
icon 1,3 т.
В Киеве пьяный водитель легковушки сбил женщину насмерть. Подробности ДТП и фото
В Киеве в результате российской атаки произошел пожар в многоэтажке: погибли два человека. Фото и видео

На месте атаки работали спасатели. Источник: ГСЧС

В Киеве в результате российской атаки произошел пожар в многоэтажке: погибли два человека. Фото и видео

В доме возник пожар. Источник: ГСЧС

В Киеве в результате российской атаки произошел пожар в многоэтажке: погибли два человека. Фото и видео

Россияне снова атаковали Киев. Источник: ГСЧС

Напомним, 7 октября во время массированного ракетного удара российские террористы атаковали в том числе город Прилуки Черниговской области. Целью путинской армии стал жилой многоэтажный дом. Среди убитых россиянами людей есть дети.

Также во время массированной атаки 7 октября россияне нанесли удар по Полтавской области. В Кременчуге зафиксировано попадание в жилой район: повреждены многоэтажные дома.

Как сообщал OBOZ.UA, с ночи под ударом также находился Киев. Последствия вражеских ударов фиксировались в нескольких районах столицы. В частности, в результате российского удара по гаражному кооперативу погибли два человека.

Похожие темы
Война в УкраинеОбстрелы КиеваКиевРоссия - страна-агрессор
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться