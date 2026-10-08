В Киеве в результате российской атаки произошел пожар в многоэтажке: погибли два человека. Фото и видео

Вечером 7 октября российская оккупационная армия атаковала Деснянский район Киева. Целью путинских террористов стала жилая многоэтажка.

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В результате обстрела погибли 2 человека. Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Последствия атаки

По информации ведомства, вечером 7 октября враг атаковал многоэтажку. Вследствие обстрела возник пожар и произошло частичное разрушение конструкций на уровне 10-го этажа.

В одной из поврежденных квартир спасатели обнаружили тела двух погибших.

Спасены 22 человека, среди них 8 детей. Также 4 человека пострадали, среди них 2 ребенка. Психологи ГСЧС оказали помощь 12 жильцам дома.

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Напомним, 7 октября во время массированного ракетного удара российские террористы атаковали в том числе город Прилуки Черниговской области. Целью путинской армии стал жилой многоэтажный дом. Среди убитых россиянами людей есть дети.

Также во время массированной атаки 7 октября россияне нанесли удар по Полтавской области. В Кременчуге зафиксировано попадание в жилой район: повреждены многоэтажные дома.

Главные истории дня

Как сообщал OBOZ.UA, с ночи под ударом также находился Киев. Последствия вражеских ударов фиксировались в нескольких районах столицы. В частности, в результате российского удара по гаражному кооперативу погибли два человека.