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В Киеве в результате российской атаки поврежден павильон киностудии Довженко. Подробности, фото и видео

Дмитрий Кропивницкий
Дмитрий Кропивницкий
Time to read2 мин
icon 1,7 т.
В Киеве в результате российской атаки поврежден павильон киностудии Довженко. Подробности, фото и видео
В результате российского нападения был поврежден павильон киностудии имени Довженко

В ночь на среду, 7 октября, страна-террористка Россия нанесла очередной удар по Киеву. В результате обстрела был поврежден трехпавильонный корпус на киностудии Довженко.

Об этом сообщили в пресс-службестудии. На месте продолжают работать все экстренные службы.

Что известно

"Снова тяжелая ночь и утро плохих новостей. От массированной ракетной атаки пострадал трехпавильонный корпус киностудии Довженко", – говорится в сообщении.

В Киеве в результате российской атаки поврежден павильон киностудии Довженко. Подробности, фото и видео

В результате российской атаки поврежден павильон киностудии имени Довженко. Источник: facebook.com/dovzhenkofilmstudios

В Киеве в результате российской атаки поврежден павильон киностудии Довженко. Подробности, фото и видео

В результате российской атаки поврежден павильон киностудии Довженко. Источник: facebook.com/dovzhenkofilmstudios

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Как отметили в пресс-службе, информации о погибших пока нет. На опубликованных фото и видео можно увидеть последствия террористического удара России. В частности, после попадания в здания возник пожар.

Стоит добавить, что это не первый раз, когда враг наносит подобные удары. В июле 2025 года в результате российской террористической атаки в Киеве также были зафиксированы повреждения на территории Национальной киностудии имени Александра Довженко. В частности, взрывная волна выбила около 90 окон, пострадали производственные помещения.

В Киеве в результате российской атаки поврежден павильон киностудии Довженко. Подробности, фото и видео

В результате российской атаки поврежден павильон киностудии Довженко. Источник: facebook.com/dovzhenkofilmstudios

Что предшествовало

Ночью Россия нанесла баллистический удар по Киеву. Последствия вражеской атаки зафиксированы в нескольких районах столицы.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью в среду, 7 октября, Россия нанесла очередной комбинированный удар по Киеву. В Дарницком районе после обстрела во дворе среди многоэтажек обнаружили неразорвавшуюся баллистическую ракету.

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