В Киеве в результате российской атаки повреждено медучреждение: есть пострадавшие. Фото

В результате ночного удара войск РФ по Киеву в столице зафиксированы разрушения. В Шевченковском районе под удар попала больница, там вспыхнул пожар.

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Есть пострадавшие, десятки людей были эвакуированы. О последствиях атаки рассказал глава Шевченковской РГА Киева Александр Сазанович.

Россияне ударили по больнице в Киеве

По словам чиновника, ночью российские войска повредили медицинское учреждение в Шевченковском районе столицы.

"По предварительной информации, пострадали три человека. Медики оказывают им необходимую помощь. На месте работают спасатели, полиция и все необходимые экстренные службы", – отмечал чиновник в 05:13.

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В ГСЧС спустя час сообщили несколько иные данные.

"Один человек пострадал, семеро спасены, а 30 эвакуированы в результате ночного российского удара по медучреждению", – говорилось в сообщении.

Чем вызвано расхождение в данных о пострадавших – уточнением информации или тем, что в ГСЧС обычно озвучивают более консервативные данные, – пока неизвестно.

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Согласно сообщению ГСЧС, в больнице вспыхнул пожар и зафиксировано частичное разрушение 2-го этажа.

"Персонал медучреждения вывел в безопасное место 30 человек, еще 7 человек спасли сотрудники ГСЧС. Пожар ликвидирован", – отметили в Службе.

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Как рассказывал OBOZ.UA, в четверг, 12 ноября, РФ также атаковала Киев. В частности, в Соломенском районе в результате попадания БпЛА произошел пожар в девятиэтажном жилом доме, есть пострадавшие и погибшая. А в Шевченковском районе дрон упал на дорогу.