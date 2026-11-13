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В Киеве в результате российской атаки повреждено медучреждение: есть пострадавшие. Фото

Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
Time to read1 мин
6,0 т.
В Киеве в результате российской атаки повреждено медучреждение: есть пострадавшие. Фото
Россия ударила по больнице в Шевченковском районе. Источник: Шевченковская РГА

В результате ночного удара войск РФ по Киеву в столице зафиксированы разрушения. В Шевченковском районе под удар попала больница, там вспыхнул пожар.

Есть пострадавшие, десятки людей были эвакуированы. О последствиях атаки рассказал глава Шевченковской РГА Киева Александр Сазанович.

Россияне ударили по больнице в Киеве

По словам чиновника, ночью российские войска повредили медицинское учреждение в Шевченковском районе столицы.

"По предварительной информации, пострадали три человека. Медики оказывают им необходимую помощь. На месте работают спасатели, полиция и все необходимые экстренные службы", – отмечал чиновник в 05:13.

В Киеве в результате российской атаки повреждено медучреждение: есть пострадавшие. Фото

Россияне ударили по больнице в Шевченковском районе. Источник: Шевченковская РГА

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В Киеве в результате российской атаки повреждено медучреждение: есть пострадавшие. Фото

Россияне ударили по больнице в Шевченковском районе. Источник: Шевченковская РГА

В Киеве в результате российской атаки повреждено медучреждение: есть пострадавшие. Фото

Россияне ударили по больнице в Шевченковском районе. Источник: Шевченковская РГА

В Киеве в результате российской атаки повреждено медучреждение: есть пострадавшие. Фото

Вспыхнул пожар. Источник: Шевченковская РГА

В ГСЧС спустя час сообщили несколько иные данные.

"Один человек пострадал, семеро спасены, а 30 эвакуированы в результате ночного российского удара по медучреждению", – говорилось в сообщении.

Чем вызвано расхождение в данных о пострадавших – уточнением информации или тем, что в ГСЧС обычно озвучивают более консервативные данные, – пока неизвестно.

Согласно сообщению ГСЧС, в больнице вспыхнул пожар и зафиксировано частичное разрушение 2-го этажа.

"Персонал медучреждения вывел в безопасное место 30 человек, еще 7 человек спасли сотрудники ГСЧС. Пожар ликвидирован", – отметили в Службе.

В Киеве в результате российской атаки повреждено медучреждение: есть пострадавшие. Фото

Последствия атаки войск РФ в Шевченковском районе

В Киеве в результате российской атаки повреждено медучреждение: есть пострадавшие. Фото

Последствия атаки войск РФ в Шевченковском районе

В Киеве в результате российской атаки повреждено медучреждение: есть пострадавшие. Фото

Последствия атаки войск РФ в Шевченковском районе

В Киеве в результате российской атаки повреждено медучреждение: есть пострадавшие. Фото

Последствия атаки войск РФ в Шевченковском районе

В Киеве в результате российской атаки повреждено медучреждение: есть пострадавшие. Фото

Последствия атаки войск РФ в Шевченковском районе

В Киеве в результате российской атаки повреждено медучреждение: есть пострадавшие. Фото

Последствия атаки войск РФ в Шевченковском районе

В Киеве в результате российской атаки повреждено медучреждение: есть пострадавшие. Фото

Последствия атаки войск РФ в Шевченковском районе

В Киеве в результате российской атаки повреждено медучреждение: есть пострадавшие. Фото

Последствия атаки войск РФ в Шевченковском районе

В Киеве в результате российской атаки повреждено медучреждение: есть пострадавшие. Фото

Последствия атаки войск РФ в Шевченковском районе

Как рассказывал OBOZ.UA, в четверг, 12 ноября, РФ также атаковала Киев. В частности, в Соломенском районе в результате попадания БпЛА произошел пожар в девятиэтажном жилом доме, есть пострадавшие и погибшая. А в Шевченковском районе дрон упал на дорогу.

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