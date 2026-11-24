В Голосеевском районе Киевской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля и машины скорой помощи. В результате столкновения спецтранспорт опрокинулся на бок, есть пострадавшие.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Все обстоятельства аварии установят следователи.

Что известно

По словам правоохранителей, ДТП произошло в понедельник, 23 ноября, около 20:00 в Голосеевском районе на улице Самийла Кишки.

Предварительно было установлено, что водитель спецавтомобиля с включенными проблесковыми маячками начал разворачиваться на дороге и столкнулся с автомобилем Hyundai, который двигался позади. От удара легковушку отбросило на два припаркованных автомобиля, а машина скорой помощи опрокинулась на бок.

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"В результате ДТП пострадали два человека: у 58-летнего водителя спецтранспорта диагностирована закрытая черепно-мозговая травма и закрытая травма грудной клетки. А у 33-летнего пациента, находившегося в машине медиков во время аварии диагностированы черепно-мозговая травма, закрытая травма позвоночника и ушибы ног", – уточнили в полиции.

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В пресс-службе добавили, что на момент аварии оба водителя были трезвы, а пострадавших госпитализировали. После установления всех обстоятельств ДТП происшествию будет дана надлежащая правовая квалификация.

Как сообщал OBOZ.UA, в Печерском районе Киева в понедельник, 23 ноября, легковой автомобиль на скорости врезался в электроопору. Сила удара была такой, что столб буквально оказался в салоне машины, полностью смяв переднюю часть авто – к сожалению, водитель погиб.