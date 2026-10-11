В Киеве осколок российского БПЛА попал в прохожего. Видео

В Соломенском районе Киева осколок российского беспилотника попал в мужчину. Он находился на улице во время воздушной тревоги.

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Об этом сообщил Telegram-канал "Киев Оперативный". Там также опубликовали видео инцидента.

Во время воздушной тревоги необходимо находиться в укрытии или другом безопасном месте. Осколки сбитых беспилотников могут представлять смертельную опасность для людей.

Напомним, в ночь на 11 октября Россия атаковала Украину 116 ударными беспилотниками различных типов. Силы противовоздушной обороны сбили и подавили 94 вражеских дрона.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 10 октября Россия нанесла ракетный удар по Киеву. Повреждения получили здания и автомобили в Оболонском, Соломенском и Подольском районах. В результате атаки пострадали как минимум восемь человек.

Как писал OBOZ.UA, 4 октября в Дарницком районе столицы обломки российского беспилотника упали на припаркованный автомобиль и открытую территорию одной из школ.