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В Киеве обломки упали на здание медицинского учреждения: имеются повреждения

Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
Time to read1 мин
6,4 т.
В Киеве обломки упали на здание медицинского учреждения: имеются повреждения
Россия в очередной раз обстреляла Киев

Страна-террористка Россия во вторник, 20 октября, в очередной раз атаковала Киев. В Соломенском районе обломки вражеского дрона упали на здание медицинского учреждения.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской военной администрации. Жителей столицы призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Что известно

"В Соломенском районе обломки упали на здание медицинского учреждения. Экстренные службы направляются на место происшествия", – говорится в сообщении.

В 13:53 мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Соломенском районе БПЛА попал в верхний этаж здания медицинского учреждения. Наблюдается частичное разрушение крыши. В Голосеевском районе обломки упали на открытую территорию недалеко от жилых домов.

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В 14:21 мэр проинформировал, что в Соломенском районе обломки БПЛА упали на железнодорожные пути. Пожара нет.

Что предшествовало

Во вторник, 20 октября, Россия нанесла очередной удар по Киевской области. В Фастовском районе в результате атаки дрона на автодороге "Киев – Одесса" загорелись автомобили, есть погибшие и раненые.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 20 октября российская оккупационная армия продолжила терроризировать Киевскую область. В результате вражеских ударов погибли три человека, еще шестеро пострадали.

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