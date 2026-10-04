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В Киеве обломки российского дрона упали на территорию школы и припаркованный автомобиль. Фото и видео

Даниил Борщ
Даниил Борщ
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icon 2,7 т.
В Киеве обломки российского дрона упали на территорию школы и припаркованный автомобиль. Фото и видео
Обломки дрона упали на автомобиль в Дарницком районе. Источник: Коллаж OBOZ.UA/Местные СМИ/российские СМИ

Утром 4 октября в Киеве обломки российского беспилотника упали на припаркованный автомобиль и открытую территорию одной из школ. Инциденты произошли в Дарницком районе столицы.

Об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Соответствующие кадры уже появились в сети.

Что известно

В 12:16 мэр столицы написал, что обломки вражеского БПЛА упали на припаркованный автомобиль в Дарницком районе, на место сразу же выехали экстренные службы.

В Киеве обломки российского дрона упали на территорию школы и припаркованный автомобиль. Фото и видео

Осколок упал на автомобиль. Источник: Местные СМИ

В 12:18 Кличко сообщил, что в том же районе обломки упали на открытую территорию одной из школ.

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В Киеве обломки российского дрона упали на территорию школы и припаркованный автомобиль. Фото и видео

Обломки дрона. Источник: Медиа

Кроме того, утром в одном из дворов в Днепровском районе Киева обнаружили фрагменты российского дрона.

В Киеве обломки российского дрона упали на территорию школы и припаркованный автомобиль. Фото и видео

Обломки дрона. Источник: Медиа

По информации СМИ, предварительно предполагается, что это могут быть обломки беспилотника "Герань-5", в котором обнаружили деталь тайваньского производства.

Что известно о последствиях российских атак на Киев

Напомним, утром 4 октября российские войска нанесли очередной удар по Киеву, в результате чего была повреждена тепломагистраль. Из-за этого в Деснянском районе столицы временно прекратили подачу горячей воды, а ремонтные бригады работали над устранением последствий атаки.

Также во время удара оккупанты в очередной раз атаковали Северный мост в Киеве, повредив дорожное полотно. Очевидцы сообщали о пожаре на мосту.

Кроме того, ранее российские войска атаковали Дарницкий район Киева, в результате чего в одном из многоэтажных домов возник пожар. В стене дома образовалась дыра, а возле здания обнаружили обломки российского беспилотника.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 4 октября Россия атаковала Украину 135 средствами поражения различных типов. Силы ПВО обезвредили 125 целей, в том числе 123 вражеских БПЛА и два "Бандероль"/"Дань-Т", при этом зафиксировали попадания в пяти точках и падение сбитых целей ещё в пяти.

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