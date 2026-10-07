В Киеве во дворе многоэтажных домов обнаружили неразорвавшуюся баллистическую ракету. Подробности и фото

В ночь на среду, 7 октября, Россия нанесла очередной комбинированный удар по Киеву. В Дарницком районе после обстрела во дворе между многоэтажными домами обнаружили неразорвавшуюся баллистическую ракету.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Горожан призвали не приближаться к месту проведения работ.

Что известно

"В Дарницком районе полиция и ГСЧС проводят сложные работы по разминированию неразорвавшейся баллистической ракеты, обнаруженной среди жилых домов, которую враг этой ночью запустил по столице", – говорится в сообщении.

В полиции добавили, что в настоящее время на месте происшествия работают взрывотехники столичной полиции и подразделения ГСЧС. Специалисты изымут боевую часть и впоследствии транспортируют ее для дальнейшего обезвреживания на полигоне.

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Доступ горожан к указанной территории ограничен. Киевлян попросили не приближаться к месту проведения работ, а также в случае обнаружения других подозрительных предметов немедленно сообщать по спецлиниям 101 или 102.

Главные истории дня

Как сообщал OBOZ.UA, ночью Россия нанесла баллистический удар по Киеву. Последствия вражеской атаки зафиксированы в нескольких районах столицы.