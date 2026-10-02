В Киеве произошло крупное ДТП при выезде на Дарницкий мост: на месте работают медики. Видео

В Киеве в пятницу, 2 октября, в Печерском районе произошло крупное ДТП при выезде на Дарницкий мост. Столкновение как минимум шести автомобилей затруднило движение транспорта, на месте работают медики.

Видео дня

Об этом сообщили в социальных сетях. Все обстоятельства аварии установят правоохранительные органы.

Что известно

"Масштабное ДТП на выезде на Дарницкий мост в Киеве. У микроавтобуса от удара едва не отлетело колесо. Движение на этом участке затруднено", — говорится в сообщении.

На опубликованном видео с места аварии видно, что столкнулись как минимум шесть автомобилей — некоторые из них получили серьезные повреждения. На месте работают полицейские и врачи. Официальной информации о ДТП и пострадавших пока нет.

РЕКЛАМА

Напомним, в Бучанском районе Киевской области произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. В результате столкновения травмы получили двое пассажиров одной из машин, в том числе несовершеннолетняя.

В Броварах Киевской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса. В результате столкновения машин пострадали три человека, среди которых есть ребенок.

Главные истории дня

Как сообщал OBOZ.UA, в Деснянском районе Киева в среду, 30 сентября, произошло ДТП с участием трёх автомобилей. В результате столкновения машин есть пострадавшие, которых из искореженных машин извлекали спасатели.