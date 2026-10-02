В Киеве произошло крупное ДТП при выезде на Дарницкий мост: на месте работают медики. Видео
В Киеве в пятницу, 2 октября, в Печерском районе произошло крупное ДТП при выезде на Дарницкий мост. Столкновение как минимум шести автомобилей затруднило движение транспорта, на месте работают медики.
Об этом сообщили в социальных сетях. Все обстоятельства аварии установят правоохранительные органы.
Что известно
"Масштабное ДТП на выезде на Дарницкий мост в Киеве. У микроавтобуса от удара едва не отлетело колесо. Движение на этом участке затруднено", — говорится в сообщении.
На опубликованном видео с места аварии видно, что столкнулись как минимум шесть автомобилей — некоторые из них получили серьезные повреждения. На месте работают полицейские и врачи. Официальной информации о ДТП и пострадавших пока нет.
Напомним, в Бучанском районе Киевской области произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. В результате столкновения травмы получили двое пассажиров одной из машин, в том числе несовершеннолетняя.
В Броварах Киевской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса. В результате столкновения машин пострадали три человека, среди которых есть ребенок.
Как сообщал OBOZ.UA, в Деснянском районе Киева в среду, 30 сентября, произошло ДТП с участием трёх автомобилей. В результате столкновения машин есть пострадавшие, которых из искореженных машин извлекали спасатели.
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