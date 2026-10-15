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В центре Киева российский дрон упал рядом с жилыми домами: есть последствия и пострадавшие. Подробности, фото и видео

Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
Time to read1 мин
icon 5,2 т.
В центре Киева российский дрон упал рядом с жилыми домами: есть последствия и пострадавшие. Подробности, фото и видео
Киев подвергся атаке вражеских дронов

В четверг, 15 октября, утром Россия нанесла удар по Киеву. В Печерском районе в результате атаки дрона были повреждены жилые дома, загорелся автомобиль, к сожалению, есть пострадавшие.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко. На месте работают все экстренные службы.

Что известно

"В Печерском районе БПЛА упал на открытой территории возле 5-этажного жилого дома", — говорится в сообщении.

Мэр добавил, что в результате вражеской атаки повреждены фасад, часть кровли и остекление окон дома. А также фасады двух трехэтажных жилых домов по соседству, во дворе горит автомобиль.

В центре Киева российский дрон упал рядом с жилыми домами: есть последствия и пострадавшие. Подробности, фото и видео

Последствия российского удара по Киеву. Источник: ГСЧС Киева

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В центре Киева российский дрон упал рядом с жилыми домами: есть последствия и пострадавшие. Подробности, фото и видео

Последствия российского удара по Киеву. Источник: ГСЧС Киева

В 10:48 мэр уточнил, что в Печерском районе, где вражеский БПЛА упал во двор жилых домов, пострадали 5 человек. Двоих раненых медики госпитализировали.

Позже в ГСЧС Киева сообщили, что в Печерском районе пожарные ликвидировали пожар автомобиля, вызванный вражеским обстрелом.

В центре Киева российский дрон упал рядом с жилыми домами: есть последствия и пострадавшие. Подробности, фото и видео

Последствия российского удара по Киеву. Источник: ГСЧС Киева

В центре Киева российский дрон упал рядом с жилыми домами: есть последствия и пострадавшие. Подробности, фото и видео

Последствия российского удара по Киеву. Источник: ГСЧС Киева

В центре Киева российский дрон упал рядом с жилыми домами: есть последствия и пострадавшие. Подробности, фото и видео

Последствия российского удара по Киеву. Источник: ГСЧС Киева

В центре Киева российский дрон упал рядом с жилыми домами: есть последствия и пострадавшие. Подробности, фото и видео

Последствия российского удара по Киеву. Источник: ГСЧС Киева

"15 октября в результате очередной российской атаки во дворе пятиэтажного жилого дома на открытой территории произошел пожар легкового автомобиля. Пожарные оперативно его потушили. Кроме того, обломками были повреждены ещё два автомобиля, фасад, остекление окон и кровля пятиэтажного жилого дома, а также фасады и части кровель двух трёхэтажных жилых домов", — уточнили в пресс-службе.

Что предшествовало

Страна-террористка РФ в течение 14 октября продолжала наносить удары по Киевской области. В области действовали силы ПВО, однако, к сожалению, пострадали мирные жители, есть повреждения.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером в среду, 14 октября, страна-агрессор Россия продолжила атаковать Украину реактивными дронами, а также запустила большое количество обычных "Шахедов". В воздушном пространстве одновременно фиксировалось более 100 вражеских БПЛА.

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