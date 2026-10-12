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В Киеве российский дрон попал в многоэтажку, есть жертва и 11 пострадавших: первые подробности

Дарья ДуроваДарья Дурова
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icon 1,2 т.
В Киеве российский дрон попал в многоэтажку, есть жертва и 11 пострадавших: первые подробности
В столице произошло падение вражеского беспилотника. Иллюстративное фото. Источник: DepositPhotos

В Дарницком районе Киева вечером в понедельник, 12 октября, российский дрон-камикадзе попал по 25-этажному жилому дому. По предварительной информации, погибла женщина, пострадали по меньшей мере 11 человек.

О взрыве в столице сообщил в Telegram городской глава Виталий Кличко. Он уточнил, что прилет вражеского беспилотника произошел на уровне 12–16 этажей. Есть разрушения; также загорелись автомобили во дворе дома.

Около 19:50 появились данные о первых потерпевших. В КГГА сообщили о гибели женщины. Кроме того, четырех мирных жителей осмотрели медики.

По состоянию на 20:15 было известно уже о пяти пострадавших, которым потребовалась медицинская помощь. Позже это количество возросло до девяти. В 20:30 мэр проинформировал, что пострадали 11 человек (как минимум трое из них были госпитализированы).

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Как писал OBOZ.UA:

– Ранее в тот же день на Дарнице обломки "Шахеда" упали на частный дом, в результате чего пострадали три человека. Также в результате вражеского обстрела были повреждены два дошкольных учебных учреждения в Соломенском и Шевченковском районах.

– В ночь на 12 октября российские войска запустили по нашей стране одну ракету и 121 беспилотник. Силы ПВО нейтрализовали 89 целей.

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