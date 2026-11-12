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В Киеве российский дрон попал в многоэтажку: произошел пожар, есть пострадавшие. Подробности

Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
Time to read1 мин
7,1 т.
В Киеве российский дрон попал в многоэтажку: произошел пожар, есть пострадавшие. Подробности
Враг атаковал Киев дронами

В четверг, 12 ноября, страна-террорист РФ снова атаковала Киев. В Соломенском районе в результате попадания БпЛА произошел пожар в девятиэтажном жилом доме, есть пострадавшие.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко. На место выехали все экстренные службы.

Что известно

"В Соломенском районе в результате попадания БпЛА произошло возгорание с 3 по 6 этажи девятиэтажного жилого дома. Предварительно, есть частичное разрушение на уровне 5 этажа", – говорится в сообщении.

В 8:58 в пресс-службе КМВА сообщили, что известно об одном пострадавшем в результате вражеской атаки в Соломенском районе.

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Также задерживается движение автобусов №№ 3ТР, 12, 40ТР на пересечении ул. Соломенской и ул. Максима Кривоноса из-за перекрытия движения полицией.

В 9:08 мэр сообщил, что количество пострадавших в Соломенском районе в результате вражеской атаки увеличилось до двух. Обоим медики оказали помощь на месте.

Что предшествовало

В ночь на четверг, 12 ноября, российские войска совершили очередную ракетную атаку на Киевскую область. Мощные взрывы прогремели, в частности, в столице.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 12 ноября российские войска вновь атаковали Украину. Для ударов противник задействовал ракеты и 123 БпЛА разных типов. Силы ПВО обезвредили 94 цели.

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