В Киеве пьяный водитель устроил стрельбу из-за отказа девушки поехать с ним. Подробности и фото

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по данным следствия, причастен к хулиганству. Пьяный злоумышленник устроил стрельбу во время конфликта, возникшего из-за отказа девушки ехать с ним на машине.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы.

Что известно

По словам правоохранителей, несколько дней назад к ним обратился мужчина, сообщивший, что на улице Оноре де Бальзака неизвестный пристает к прохожей. После того как заявитель сделал ему замечание, тот достал пистолет и выстрелил в воздух.

"39-летний водитель Volkswagen заметил у проезжей части девушку и предложил подвезти ее. Получив отказ, мужчина вышел из автомобиля и начал угрожать ей физической расправой. За незнакомку вступились прохожие, после чего злоумышленник достал пистолет и выстрелил в воздух", – уточнили в пресс-службе.

Нарушителя задержали – было установлено, что водитель легкового автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения – прибор "Драгер" показал 1,14 промилле. По факту хулиганства (по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины) начато досудебное расследование, а задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Святошинском районе Киева мужчина открыл стрельбу с балкона многоэтажки, сделав как минимум пять выстрелов в сторону двора. На момент инцидента он был пьян.