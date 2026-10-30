В Киеве пьяный водитель легковушки сбил школьника на электросамокате: ребенка госпитализировали. Подробности ДТП и фото

В Деснянском районе Киева легковой автомобиль столкнулся с электросамокатом и травмировал 15-летнего подростка. Как выяснилось, водитель автомобиля сел за руль в состоянии опьянения.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Все обстоятельства аварии установят следователи.

Что известно

По словам правоохранителей, ДТП произошло 28 октября около 19:30 в Деснянском районе на улице Константина Данькевича.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля Renault Kangoo двигался по проезжей части дороги и, поворачивая налево на придомовую территорию, столкнулся с электросамокатом, на котором ехал 15-летний парень.

"В результате ДТП школьник получил перелом голени и был госпитализирован", – уточнили в пресс-службе.

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Установлено, что водитель легкового автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения – прибор "Драгер" показал 0,42 промилле. По факту ДТП с пострадавшим, совершенного в состоянии опьянения (ч. 1 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины), начато досудебное расследование.

Главные истории дня

Задержанному сообщили о подозрении. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до пяти лет.

Как сообщал OBOZ.UA, в Фастове Киевской области произошло ДТП с участием автомобиля и мотоцикла. В результате этого два человека погибли, среди пострадавших есть дети.