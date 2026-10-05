В Киеве пьяный водитель легковушки сбил женщину насмерть. Подробности ДТП и фото

В Голосеевском районе Киева легковой автомобиль сбил насмерть женщину. Как выяснилось, водитель сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Все обстоятельства аварии установят правоохранители.

Что известно

По словам правоохранителей, смертельное ДТП произошло 2 октября, около 08:30, в Голосеевском районе Киева. Было установлено, что 51-летний водитель легковушки двигался по улице Лысогорской и вблизи нерегулируемого пешеходного перехода сбил 50-летнюю женщину. К сожалению, от полученных телесных повреждений киевлянка скончалась на месте.

"При проверке водителя на состояние опьянения прибор "Драгер" показал 0,72 промилле алкоголя. Правоохранители задержали нарушителя в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", – добавили в пресс-службе.

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По факту смертельного ДТП, совершенного в состоянии опьянения (ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины), начато досудебное расследование, а задержанному сообщено о подозрении.

За содеянное водителю грозит до 10 лет лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами на срок до десяти лет. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

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