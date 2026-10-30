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В Киеве прогремели взрывы: войска РФ ударили по критической инфраструктуре

София ЗакревскаяСофия Закревская
Time to read1 мин
3,6 т.
В Киеве прогремели взрывы: войска РФ ударили по критической инфраструктуре
Реактивные БпЛА РФ. Источник: иллюстративное фото ГУР

Вечером в пятницу, 30 октября, российские войска атаковали Киев реактивными дронами. Враг попал по объекту критической инфраструктуры города.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко. "Экстренные службы направляются на место", – написал он.

После взрывов в части районов Киева после взрывов пропал свет.

В ДТЭК сообщили, что враг атаковал объект энергетики, часть Оболонского, Дарницкого, Деснянского и Подольского районов осталась без света. Графики отключений в этих районах не действуют.

"Энергетики столицы уже работают на местах повреждений, чтобы как можно скорее восстановить работу оборудования и вернуть свет киевлянам", – сказано в сообщении.

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В Киеве прогремели взрывы: войска РФ ударили по критической инфраструктуре

Скриншот сообщения ДТЭК в Telegram

Кличко добавил, что из-за обесточивания вследствие вражеского удара нескольких объектов критической инфраструктуры в столице упало давление в системе водоснабжения и возникли перебои в ее работе.

Последствия атаки на Киев

Кличко сообщил, что в Шевченковском районе повреждено остекление в 14-этажном жилом доме на уровне 6-7 этажей. Обошлось без пожара.

Дополняется...

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 29 октября в столице прогремели взрывы из-за ракетной атаки РФ. Киев находился под ударом баллистических ракет, также враг задействовал для атак ударные дроны. Известно об одной жертве и пострадавших, в городе зафиксированы разрушения.

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