Россия атаковала Киев баллистикой, есть жертва: у Зеленского говорят, что партнеры не предупредили о пусках. Фото
Вечером во вторник, 13 октября, российские войска снова атаковали Киев баллистикой – раздалась серия взрывов. Целью врага была энергетика столицы, также поврежден дом, есть жертва и пострадавшие. В этот раз тоже не было предупреждения о запусках ракет от партнеров Украины.
Об этом заявил советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин. "Не было предупреждения от партнеров по тем каналам, по которым оно обычно поступало", – сказал он.
По словам Литвина, военные и соответствующие службы выясняют, почему это произошло.
В Воздушных силах ВСУ сообщили, что около 22:40 враг нанес удар по столице Украины баллистическими ракетами (количество и тип уточняются).
"Ситуация аналогична вчерашней – информации от партнеров о запусках с территории противника не поступало. Причины устанавливаются", – отметили там.
Президент Владимир Зеленский подтвердил, что Украина вновь осталась без предупреждения от партнеров о пусках. По словам главы государства, целью врага была наша энергетика.
"Основная цель – энергетика, а именно ТЭЦ-4. К сожалению, есть попадания. Также поврежден жилой дом, сейчас спасатели тушат пожар. Эти ракеты были обнаружены нашей системой уже фактически на подлете к Киеву. ТЭЦ-4 – один из основных энергообъектов Киева", – написал он.
По данным украинской разведки, россияне готовят новые запуски баллистики. Факты показывают, что россияне не считают необходимым соблюдать то, о чем сказал президент США Дональд Трамп, отметил Зеленский. В то время как Украина поддержала прекращение обстрелов энергетических объектов, Россия делает мишенью очередную электростанцию и жизни наших людей.
"И это точно несправедливо, когда и энергетику они уничтожают, и даже предупреждений о запусках баллистики Украина не получает. Важно, чтобы мир об этом не молчал. И важно, чтобы Америка реально видела, что происходит и кто виноват в том, что война продолжается", – отметил гарант.
Последствия атаки
Враг атаковал ракетами ТЭЦ-4 – один из основных энергетических объектов Киева, расположенный в Днепровском районе.
Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что в Деснянском районе есть попадание в 9-этажный дом, вспыхнул пожар. Погиб один человек. На данный момент известно о шести пострадавших, всем оказывается необходимая медицинская помощь.
"С верхних этажей дома проводится эвакуация жильцов. Пожар в квартирах с первого по восьмой этажи", – написал Кличко.
В этом же районе вследствие атаки врага также загорелось складское здание.
В Дарницком районе произошло падение обломков на территорию стадиона. Есть возгорание газона.
Как сообщал OBOZ.UA, вечером в понедельник, 12 октября, страна-агрессор Россия нанесла удар по Киеву баллистическими ракетами. Взрывы в столице – по меньшей мере шесть – прогремели до объявления воздушной тревоги. Предположительно, были задействованы ЗРК С-400.
Предупреждения от партнеров о запусках ракет в этот раз не было, сообщил президент Владимир Зеленский. Украинская сторона и международные партнеры разберутся, почему так произошло.
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