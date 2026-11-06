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В Киеве прозвучала серия взрывов: враг запустил баллистику

София ЗакревскаяСофия Закревская
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4,7 т.
ракета
Российская ракета. Иллюстративное фото. Источник: MilNews

Вечером в пятницу, 6 ноября, российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами. В столице прогремела серия взрывов.

Об угрозе предупреждали Воздушные силы ВСУ. На Киев летело не менее шести вражеских ракет, пуски были осуществлены из Брянска.

Дополняется...

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 5 ноября оккупационная армия России нанесла серию ударов по Киевской области. На этот раз целью вражеской атаки стала логистическая инфраструктура столичного региона. Вследствие обстрела один мужчина получил травмы.

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