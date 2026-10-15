В Киеве нарушитель ПДД несколько раз выстрелил в водителя из-за замечания. Подробности и фото

В Киеве задержали мужчину, который, по данным следствия, устроил перестрелку посреди дороги. Злоумышленник из-за замечания произвел несколько выстрелов в сторону водителя.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы.

Что известно

По словам правоохранителей, инцидент произошел в Дарницком районе Киева на улице Анны Ахматовой. К конфликту привело замечание, которое 47-летний водитель сделал молодому человеку из-за нарушения правил дорожного движения.

Во время ссоры молодой человек достал газовый баллончик и распылил его в лицо мужчине. А затем злоумышленник достал пневматический пистолет и произвел в сторону мужчины не менее четырех выстрелов, после чего скрылся.

"Раненого заметил прохожий, который позвонил на спецлинию 102 и вызвал скорую медицинскую помощь. У пострадавшего диагностировали ранения плеча и предплечья", – уточнили в пресс-службе.

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Злоумышленника оперативно нашли и сообщили ему о подозрении по факту хулиганства, совершенного с применением оружия (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по данным следствия, причастен к хулиганству. Злоумышленник устроил стрельбу с балкона одного из жилых домов.

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